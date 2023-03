Avatar Frontiers of Pandora: Pre-Order-Boni geleakt – Steht der Start der Vorbestellungen bevor?

Möglicherweise könnte der Start der Vorbestellungen von "Avatar: Frontiers of Pandora" in den nächsten Wochen starten. Darauf deutet eine Grafik hin, die im Backend des Ubisoft Stores entdeckt wurde und erste Details zu den Boni für Vorbesteller liefert.

Seit der im vergangenen Sommer erfolgten Verschiebung auf das Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) wurde es recht still um „Avatar: Frontiers of Pandora“.

Für neuen Gesprächsstoff sorgt der Twitter-Nutzer „ScriptLeaksR6“, der im Backend des Ubisoft Stores eine Grafik entdeckte, die darauf hindeuten könnte, dass Ubisoft den Start der Vorbestellungen vorbereitet. So weist die besagte Grafik zum einen auf die Möglichkeit hin, „Avatar: Frontiers of Pandora“ vorzubestellen.

Zudem geht aus der Grafik hervor, dass Vorbesteller in den Genuss des „The Child of Two Worlds Pack“ kommen, das sich aus einem Waffen-Skin und einem Set von kosmetischen Extras für den Hauptcharakter zusammensetzt.

Große Ankündigung auf der E3 geplant?

Da Ubisoft vor ein paar Tagen seine Teilnahme an der E3 2023 im Juni bestätigte und in der entsprechenden Ankündigung von einem „starken Line-Up“ sprach, wird spekuliert, dass die geleakte Grafik auf eine große Ankündigung zu „Avatar: Frontiers of Pandora“ im Rahmen der E3 2023 hindeuten könnte. Wie wäre es beispielsweise mit einem konkreten Releasetermin?

Im Zuge der Verschiebung auf das Fiskaljahr 2023/2024 wies Ubisoft darauf hin, dass den verantwortlichen Entwicklern von Ubisoft Massive mehr Zeit eingeräumt werden soll, um Gebrauch von modernen Technologien zu machen und die Spielerfahrung zu optimieren. Im Juli des letzten Jahres meldete sich zudem der Journalist und Insider Jeff Grubb zu Wort, der unter Berufung auf seine Quellen berichtete, dass die Verschiebung des Science-Fiction-Abenteuers nicht freiwillig erfolgte.

Stattdessen sollte sich das Gameplay im Sommer 2022 in einem Zustand befunden haben, der noch einiges an Arbeit voraussetzte. „Ich habe gehört, dass das Spiel hübsch aussieht und das Gameplay in einem schlechten Zustand ist. Das war vor etwa einem Monat“, so Grubb im Juli 2022. Ubisoft wollte die Angaben des Insiders damals nicht kommentieren.

Spielerisch haben wir es bei „Avatar: Frontiers of Pandora“ mit einem First-Person-Abenteuer zu tun, das sich für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den Streaming-Dienst Luna in Arbeit befindet.

