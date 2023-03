Crime Boss Rockay City: Trailer stellt die Spielmodi vor

Publisher 505 Games und Entwickler INGAME STUDIOS präsentieren die Modi von „Crime Boss: Rockay City“ in einem neuen Trailer.

In einem neuen Trailer stellen die Verantwortlichen von „Crime Boss: Rockay City“ die unterschiedlichen Modi vor, die wir in dem kooperativen Spiel auswählen können. In rund sieben Minuten führt uns Synchronsprecher Damion Poitier, der Nasara im Spiel vertont, durch die Modi.

Drei Spielmodi in Crime Boss: Rockay City

Zunächst widmet sich Poitier dem Crime Time-Modus. Dort können wir schnelle Raubüberfälle durchführen und so an große Belohnungen gelangen. Auf der Übersichtskarte werden im Minutentakt neue Missionen generiert, aus denen wir auswählen können.

Haben wir uns für eine Mission entschieden, stellen wir unser Team zusammen. Es gibt Verbrecher, die den Job nur für den Nervenkitzel ausüben und uns keinen einzigen Cent kosten. Doch individuelle Gauner, die wir mit der Zeit freispielen, verlangen etwas Geld für ihren Einsatz. Wir können den Job entweder mit Bots oder mit anderen Spielern und Spielerinnen im Koop erledigen.

Im Baker’s Battle-Modus erhalten wir hingegen keine Unterstützung. Dabei handelt es sich um einen Solo-Modus, in dem wir in die Rolle von Travis Baker schlüpfen. Dieser wird von Schauspieler Michael Madsen verkörpert. Er muss sich gegen den Sheriff von Rockay City behaupten, bei dem es sich um niemand Geringeren als Chuck Norris handelt.

Mit Bosspunkten gewinnen wir an Stärke und können uns so eines Tages gegen den Sheriff behaupten. Auf diese Weise steigen wir zum größten Kriminellen von Rockay City auf.

Der dritte Modus ist der The Urban Legends-Modus. Dieser Modus besteht aus sechs kleinen Mini-Kampagnen, vollgestopft mit großen Raubzügen und prominenter Starbesetzung. Jede Kampagne besteht aus drei hintereinander ablaufenden Missionen.

In diesem Modus stehen uns vier einzigartige Mitglieder und zwei Backups zur Verfügung. Die Missionen können entweder alleine, mit Bots oder mit anderen Spielenden absolviert werden. Sollte in diesem Modus einer der Charaktere sterben, scheidet er permanent aus.

„Crime Boss: Rockay City“ erscheint am 29. März 2023 für PC. Ein Release für PS5 und Xbox Series X/S soll im Juni 2023 folgen.

