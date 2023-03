Diablo 4: Bug-Fix behebt Problem mit Weltboss Ashava

Die Closed Beta zu „Diablo 4“ verlief mit kleinen Schwierigkeiten. Damit die kommende Open Beta etwas reibungsloser abläuft, veröffentlicht das Entwicklerteam vor dem Wochenende einen Patch, der einige Probleme aus der Welt schaffen soll.

In den dazugehörigen Patchnotizen verrät Blizzard, welche Bugs mit dem Patch gefixt werden sollen. Ein Fix beschäftigt sich mit Weltboss Ashava, der eigentlich zu bestimmten Uhrzeiten anzutreffen sein sollte.

Diese Bugfixes nimmt der Patch vor

Der Weltboss erschien während der Closed Beta nicht zu den Zeiten, die angedacht waren. Ashava zeigte sich schüchtern und tauchte später auf als ursprünglich geplant. Die Spawn-Zeiten wurden dann kurzerhand angepasst und rechtzeitig im Spiel angekündigt.

Damit es in der Open Beta nicht zu so einem Chaos kommt, soll der Patch das Problem beheben. Ashava soll nun, wenn alles glatt läuft, am 25. März 2023 um 18:00 Uhr und 20:00 Uhr sowie am 26. März um 07:00 Uhr und 10:00 Uhr auftauchen.

Der Patch fixt außerdem ein Problem mit der Anzeige der restlichen Wartezeit in der Warteschlange. Spielern und Spielerinnen sollte nun die korrekte Wartezeit angezeigt werden. Außerdem soll sich die Wartezeit nun verkürzen. Doch da es sich nun um eine Open Beta handelt, zu der mehr Fans Zugang haben, wird sich dieser Punkt wohl relativieren.

Weiterhin wird ein Problem behoben, bei dem sich der Charakter während der „In Her Wake“-Quest nicht mehr bewegen konnte. Mit dem Patch können nun auch hohe Grafikeinstellungen bei den Texturen mit 16 GB RAM vorgenommen werden. Zusätzlich können wir uns auf weniger Abstürze und eine korrekte Anzeige der Benutzeroberfläche freuen.

Auf der Konsolenversion wurde zusätzlich ein Problem behoben, bei dem der zweite Spielende im Couch-Koop nicht während des Prologs einsteigen konnte. Das sollte nun nach dem Patch reibungslos möglich sein.

Die Open Beta findet vom 24. bis zum 26. März 2023 statt. „Diablo 4“ erscheint hingegen erst am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Quelle: Blizzard

