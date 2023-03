Elden Ring: Update 1.09 liefert Balancing-Anpassungen, Ray-Tracing & Fehlerbehebungen

Nachdem das Fantasy-Rollenspiel „Elden Ring“ in dieser Woche mit dem Game Developers Conference-Award für das Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde, steht ab sofort das nächste Update bereit.

Der frisch veröffentlichte Patch hebt das Open-World-Abenteuer auf die Version 1.09 und bringt auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S eine Ray-Tracing-Unterstützung mit sich, die in den Optionen des Spiels aktiviert werden kann. Im Zuge des offiziellen Changelogs weisen die Entwickler von From Software darauf hin, dass sich die Aktivierung der Ray-Tracing-Unterstützung negativ auf die allgemeine Performance auswirken kann.

Sowohl die Framerate als auch die Auflösung können von der Nutzung der Ray-Tracing-Technologie beeinflusst werden.

Der Changelog liefert weitere Details

Neben der Ray-Tracing-Unterstützung umfasst das Update 1.09 einen Schwung an Balancing-Anpassungen, mit denen in der Arena von „Elden Ring“ für ausgeglichenere Auseinandersetzungen und somit eine spannendere Erfahrung in den PvP-Duellen gesorgt werden soll. Abgerundet wird der neue Patch von diversen Fehlerbehebungen. Den kompletten Changelog mit allen weiteren Details zum Update 1.09 findet ihr hier.

Weltweit verkaufte sich „Elden Ring“ seit dem offiziellen Release im Februar 2022 mehr als 20 Millionen Mal und entwickelte sich damit zum bisher erfolgreichsten Projekt des japanischen Entwicklerstudios From Software. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, arbeitet From Software aktuell an einer umfangreichen Erweiterung zu „Elden Ring“, die unter dem Namen „Shadow of the Erdtree“ veröffentlicht wird.

Einen handfesten Termin spendierten die Entwickler beziehungsweise Bandai Namco Entertainment dem Add-on bisher nicht. Auch Spielszenen und handfeste Details zur Geschichte werden erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

„Elden Ring“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

