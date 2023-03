Final Fantasy XVI: Neuer Gameplay-Clip zeigt Ersatz für Ladebildschirme

Obwohl das Spiel erst im Juni erscheint, zeigt Square Enix immer mehr Gameplay-Material zu „Final Fantasy XVI“. In einem ersten Clip konnten wir uns bereits ein Bild von Clives tierischem Begleiter Torgal machen.

Nun hat das Entwicklerstudio einen weiteren Clip veröffentlicht, der ebenfalls Begleiter Torgal in Aktion zeigt. Doch das Ende des kurzen Videos verrät ein wichtiges Detail, das sich um den Wechsel zwischen den einzelnen Arealen dreht.

Durchquetschen lautet die Devise

„Final Fantasy XVI“ wird keine komplett offene Open World bieten. Vielmehr sind die einzelnen Areale miteinander verbunden und so wie es scheint, verzichtet Square Enix dabei vollständig auf Ladebildschirme.

Stattdessen kommt eine andere Technik zum Einsatz, die schon in „Final Fantasy VII: Remake“ eingesetzt wurde. Clive quetscht sich in der Szene durch eine enge Passage, durch die er zum nächsten Levelabschnitt gelangt:

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Ein großer Fortschritt im Gegensatz zu „Final Fantasy VII: Remake“ ist, dass das Durchquetschen in „Final Fantasy XVI“ schneller abzulaufen scheint. Außerdem wird die Sequenz nicht mit zusätzlichen Dialogen gefüllt, die die Spieler und Spielerinnen während der Passage unterhalten sollen.

Doch einige Fans meinen, dass es sich dabei viel mehr um eine Design-Entscheidung als um das Verstecken von Ladebildschirmen handelt. Sie sind der Ansicht, dass dadurch der Entdeckerdrang verstärkt werden soll, wenn wir uns über kleine Passagen in neue, unentdeckte Gebiete vorwagen.

So oder so verlieren wir nicht ganz so viel Zeit, wenn wir zum nächsten Levelabschnitt gelangen und müssen nicht auf einen langweiligen Ladebildschirm starren. Zusätzlich macht die malerische Hintergrundmusik im Clip schon jetzt Lust auf das Spiel.

Weitere Meldungen zu „Final Fantasy XVI“:

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 für PS5. Der Titel kann schon jetzt im PlayStation Store vorbestellt werden. Die Standard Edition kostet euch 79,99 Euro, während die Digital Deluxe Edition mit 99,99 Euro zu Buche schlägt.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren