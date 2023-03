Japan-Charts: PS5 mit hauchdünnem Abstand vor der Switch OLED

Der Abstand zwischen der PS5 und der Nintendo Switch ist geschmolzen. Immerhin kann die Sony-Konsole gerade so Platz 1 behaupten.

Wie jede Woche hat die Famitsu die aktuellen Hard- und Software-Charts aus Japan veröffentlicht. Sie beziehen sich auf die vergangene Märzwoche.

Die PS5-Verkäufe sind weiter eingebrochen. Nachdem letzte Woche 51.000 Sony-Konsolen verkauft wurden, sind es in dieser Woche nur noch 34.000.

Bei der digitalen Edition sieht es ähnlich aus: Statt 13.000 Geräte fanden nur etwa 6.000 Geräte einen Abnehmer.

Demnach ist der Abstand zur Nintendo Switch drastisch geschmolzen. Ihr OLED-Modell kommt auf 33.000 verkaufte Einheiten, wodurch die PS5 mit Laufwerk nur noch ganz knapp führt.

Nintendo wieder vorne

Rechnen wir alle verkauften Switch-Konsolen zusammen, ergibt das etwa 49.000 Verkäufe. Die beiden PS5-Modelle kommen gemeinsam wiederum auf rund 40.000 verkaufte Geräte. Damit führt Nintendo wieder in Japan, nachdem Sony wochenlang die Konsolen-Charts dominierte.

Die altgediente PS4 schaffte es immerhin noch auf knapp über 1000 Verkäufe. Dahinter folgt die Xbox Series X, während die leistungsschwächere Series S das Schlusslicht bildet. Selbst der Handheld New Nintendo 2DS LL hat mehr Verkäufe vorzuweisen.

Die Konsolen-Charts

PlayStation 5 – 34.156 (2.723.683) Switch OLED – 33.150 (4.068.329) Switch – 9.798 (19.231.121) Switch Lite – 6.637 (5.249.752) PlayStation 5 Digital Edition – 6.255 (438.709) PlayStation 4 – 1.115 (7.860.543) Xbox Series X – 497 (182.935) New 2DS LL – 138 (1.190.993) Xbox Series S – 58 (250.657)

Weiter geht’s mit den Videospielverkäufen: In Form von „Hogwarts Legacy“ ist nur ein einziges PS5-Spiel vertreten. Den Rest dominieren wie immer Switch-Spiele. Auf Platz eins befindet sich wie in der vorherigen Woche „Kirby’s Return to Dream Land Deluxe“.

Die Spiele-Charts

[Switch] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 25.201 (308.945) [Switch] Pokémon Karmesin und Purpur – 15.306 (4.944.593) [Switch] Splatoon 3 – 12.100 (3.946.727) [Switch] Mario Kart 8 Deluxe – 9.245 (5.203.335) [Switch] Minecraft – 6.672 (3.074.692) [Switch] Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon – 6.474 (Neu) [PS5] Hogwarts Legacy – 5.622 (154.174) [Switch] Nintendo Switch Sports – 5.507 (1.030.666) [Switch] Octopath Traveler II – 4.707 (80.526) [Switch] Super Smash Bros. Ultimate – 4.289 (5.145.376)

Anmerkung: In Klammern ist die Gesamtverkaufszahl angegeben.

