Resident Evil: Famitsu-Leser küren die beliebtesten Charaktere der Serie

Mit „Resident Evil 4“ kehrt in dieser Woche einer der beliebtesten Ableger der Survival-Horror-Serie in Form eines technisch wie spielerisch überarbeiteten Remakes zurück.

Passend dazu stellte die japanische Famitsu eine Umfrage zur Verfügung, in der den Lesern und Leserinnen die Möglichkeit geboten wurde, für ihren favorisierten Charakter abzustimmen. Zumindest der Blick auf die drei meistgewählten Protagonisten dürfte nur die wenigsten Serien-Fans überraschen.

Als beliebtester Charakter ging Leon S. Kenny, der unter anderem in „Resident Evil 4“ als Hauptcharakter fungierte, aus der Umfrage hervor. Welche Charaktere auf den weiteren Plätzen folgen, verrät euch die folgende Übersicht.

Die beliebtesten Charaktere der Famitsu-Umfrage

1. Leon S. Kennedy

2. Jill Valentine

3. Chris Redfield

4. Ada Wong

5. Claire Redfield

6. Albert Wesker

7. Ethan Winters

8. Rebecca Chamberlain

9. Piers Nivans

10. Hunk

Resident Evil 7 verbreitete Angst und Schrecken

In der Umfrage nach dem „abscheulichsten Charakter der Resident Evil-Reihe“ landete Albert Wesker auf dem ersten Platz – gefolgt von Nicholai und dem ikonischen Licker. Einen recht eindeutigen Sieger gab es in der Umfrage nach dem bisher gruseligsten Teil der Horror-Serie. Hier ging „Resident Evil 7“, bei dem im Jahr 2017 erstmals in der Geschichte der Hauptreihe auf eine First-Person-Erfahrung gesetzt wurde, als Sieger aus der Umfrage hervor.

Abschließend deutete die Umfrage der Famitsu an, dass viele langjährige Fans der „Resident Evil“-Reihe bis heute treu sind. So gab der Großteil der Befragten an, dass es sich beim originalen „Resident Evil“ aus dem Jahr 1996 um den ersten Titel der Reihe handelte, der von ihnen gespielt wurde.

Nachschub steht „Resident Evil“-Fans bereits am morgigen Freitag, den 24. März 2023 mit dem Remake zu „Resident Evil 4“ ins Haus, das für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheint.

Warum die Neuauflage mehr als nur einen genaueren Blick wert ist, verraten wir euch in unserem ausführlichen Review.

The results are in from Famitsu’s Resident Evil survey! Here’s just some of the responses; First game played? – RE1 Scariest game? – RE7 Favorite character? – Chris (3rd), Jill (2nd), Leon (1st) Most detestable character? – Licker (3rd) Nicholai (2nd), Wesker (1st)#REBHFun pic.twitter.com/zWKcqei6Af — ParallelTraveler (@bioranger_PT) March 18, 2023

