Sonic Frontiers: „Sights, Sounds and Speed“-Update ab sofort verfügbar – Trailer

Wie vor wenigen Tagen angekündigt, stellten Sega und die Entwickler von Sonic Team heute das „Sights, Sounds and Speed“ genannte Content-Update zum Open-World-Plattformer „Sonic Frontiers“ bereit.

Dieses kann von allen Besitzern des Spiels kostenlos heruntergeladen werden und bringt verschiedene von der Community gewünschte Features mit sich. Darunter einen Foto-Modus, der es euch ermöglicht, Schnappschüsse aus dem laufenden Spielgeschehen heraus anzufertigen und diese mit der Community zu teilen.

Wer seine Fotos zunächst bearbeiten möchte, kommt bei den verschiedenen Filtern des Foto-Modus auf seine Kosten und kann sich kreativ ausleben.

Eine Jukebox und neue Herausforderungen

Die Jukebox wiederum versetzt euch in die Lage, selbst zu entscheiden, welche Songs ihr bei der Erkundung der Spielwelt hören möchtet. Zunächst stehen in der Jukebox lediglich 13 Stücke zur Verfügung. Weitere 40 Songs lassen sich freischalten, indem ihr Sound-Erinnerungen in der Spielwelt aufspürt und einsammelt.

Wer auf der Suche nach neuen Herausforderungen sein sollte, ist beim neuen Challenge-Modus genau richtig. Hier werden laut Entwicklerangaben vor allem Speedrunner und Kampfbegeisterte angesprochen. Im „Cyber Space“-Challenge-Modus geht es darum, so schnell wie möglich durch sieben Cyber Space-Levels zu rasen.

In Battle-Rush hingegen tretet ihr in einem vorgegebenen Zeitraum gegen Feinde und Titanen an. Je besser ihr euch dabei anstellt, desto wertvollere Belohnungen warten am Ende eines Versuchs. Mit einem frisch veröffentlichten Trailer stimmen uns Sega und Sonic Team auf die Inhalte des „Sights, Sounds and Speed“-Updates ein.

„Sonic Frontiers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Nintendos Switch erhältlich und verkaufte sich weltweit mehr als drei Millionen Mal.

