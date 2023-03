Diablo 4 Beta: Blizzard warnt vor einem riesigen Traffic und Warteschlangen

Am heutigen Freitag Nachmittag erhalten alle Interessenten Zugriff auf die offene Beta von "Diablo 4". Im Vorfeld warnte Blizzard Entertainment vor dem zu erwartenden Andrang und den damit verbunden Warteschlangen.

Nachdem am vergangenen Wochenende lediglich Vorbesteller von „Diablo 4“ Zugriff auf die offene Beta erhielten, wird die zweite Phase des Beta-Tests für alle interessierten Spielerinnen und Spieler geöffnet.

Wenige Stunden vor dem Start der Beta am heutigen Freitag Nachmittag wandten sich die Entwickler von Blizzard Entertainment noch einmal an die Community und wiesen diese darauf hin, dass zum Start der zweiten Beta-Phase mit einem „beispiellosen Traffic“ gerechnet wieder. Dementsprechend sollten die Nutzer heute ein wenig Geduld mitbringen, da genau wie in der ersten Phase der Open-Beta mit Warteschlangen zu rechnen ist.

„Während wir uns darauf vorbereiten, die Tore nach Sanctuary zu öffnen, möchten wir unsere Spieler daran erinnern, dass die Open-Beta von Diablo 4 ein Test ist, um einen reibungslosen Launch zu gewährleisten“, so Blizzard Entertainment. „Daraus resultierend erwarten wir einen beispiellosen Traffic und Wartezeiten. Wir schätzen eure Geduld und euer Verständnis.“

Entwickler können Frust der Nutzer nachvollziehen

„Wenn wir die Tore an diesem Freitag für wirklich jeden öffnen, rechnen wir mit zahlreichen Menschen“, führten die Entwickler im offiziellen Forum aus. „Es wird lange Warteschlangen geben. Vor allem am Freitag, wenn wir zum ersten Mal starten, und während der regionalen Stoßzeiten.“

„Das vergangene Wochenende hat uns dabei geholfen, die Kapazität zu prognostizieren, mit der wir an diesem Wochenende rechnen, und wir werden diese Kapazität nutzen, um unsere Systeme in Vorbereitung auf den Launch absichtlich zu belasten“, heißt es weiter. „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir, obwohl wir wissen, dass es frustrierend sein kann, Warteschlangen benötigen, um unsere Dienste ordnungsgemäß auf die Belastung zu testen.“

Die offene Beta von „Diablo 4“ startet am heutigen Abend um 17 Uhr unserer Zeit und findet bis Sonntag, den 26. März 2023 um 17 Uhr statt.

Die Vollversion des Action-Rollenspiels wiederum wird ab dem 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

