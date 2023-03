Diablo 4: Open-Beta-Patch verbessert Wartezeiten und verhindert Abstürze

Vor dem Start der Open Beta von "Diablo 4" wird es einen kleinen Client-Patch geben, um einige Fehler und Probleme zu beheben, die Spieler am letzten Wochenende erlebt haben. Der Changelog liegt vor.

Nach dem Start der Early-Access-Beta von „Diablo 4“, die mehr als eine halbe Million Spieler anlocken konnte, bereitet sich das Team von Blizzard Entertainment auf den Start der offenen Beta vor.

Diese Testphase von „Diablo 4“ beginnt am heutigen 24. März 2023 um 17 Uhr unserer Zeit und läuft über das komplette Wochenende hinweg. Im PlayStation Store könnt ihr die Testfassung bereits in eure Bibliothek packen und downloaden.

Für die Teilnahme gibt es einen kleinen Anreiz: Erreicht in der offenen Beta Stufe 20 und erhaltet das Beta-Wolfsrudel und andere Belohnungen in „Diablo 4“, wenn es erscheint.

Update behebt zum Open-Beta-Start Probleme

Während der Early-Access-Phase wurden zahlreiche Probleme und Fehler entdeckt, die zum Teil bereits behoben wurden. Für wenig Spielspaß sorgten beispielsweise die langen Warteschlangen, die viele Spieler sogar daran hinderten, in einem erträglichen Zeitrahmen auf die Beta von „Diablo 4“ zuzugreifen.

Zum Launch der offenen Beta von „Diablo 4“ wird allerdings ein Update veröffentlicht, das an der Testversion einige weitere Verbesserungen vornimmt und Probleme behebt.

So wurde unter anderem das Problem mit dem Spawn-Timer behoben, sodass Ashava am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 7 Uhr auftauchen wird. Ebenfalls wurden Probleme behoben, die zu einer Verlängerung der Warteschlangen führen konnten.

Und speziell auf den Konsolen ging es einem Fehler an den Kragen, durch den Spieler im Couch-Koop-Modus während des Prologs nicht in das Spiel einsteigen konnten.

Changelog zum Open-Beta-Patch für Diablo 4

Fehlerbehebungen für alle Plattformen:

Ein Problem mit dem Spawn-Timer von Ashava wurde behoben. Sie wird nun am Samstag, den 25. März um 18 Uhr und 20 Uhr und am Sonntag, den 26. März um 7 Uhr und 9 Uhr spawnen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Warteschlangen-Timer keine Zeit anzeigte, obwohl sich der Spieler noch in der Warteschlange befand.

Es wurden Probleme behoben, die einen negativen Einfluss auf die Warteschlangenzeiten hatten.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Spieler manchmal während der Quest „In Her Wake“ blockiert wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler nicht in der Lage waren, hohe Textureinstellungen mit 16 GB RAM auszuwählen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Benutzeroberfläche abgeschlossene Herausforderungen fälschlicherweise als „Nicht begonnen“ anzeigte.

Mehrere verschiedene Probleme im Zusammenhang mit Abstürzen wurden behoben.

Konsolen-Fehlerbehebungen:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der zweite Spieler im Couch-Koop-Modus während des Prologs nicht einsteigen konnte.

Die Verbesserungen bedeuten nicht, dass die Beta von „Diablo 4“ fortan gänzlich fehlerfrei ist. Blizzard möchte die Spieler noch einmal daran erinnern, dass es sich um eine Testfassung handelt, in der zahlreiche Dinge getestet werden, angefangen von der Serverauslastung bis hin zum Gameplay in Akt I.

„Dieser Test und euer Feedback werden uns helfen, Diablo 4 im Juni auf den Markt zu bringen. Wir sind euch sehr dankbar für eure Geduld und eure Hilfe, um das bestmögliche Erlebnis für alle Spieler zum Start zu schaffen“, so Blizzard.

„Diablo 4“ wird am 6. Juni 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht. Vorbestellungen sind unter anderem bei Amazon* möglich.

