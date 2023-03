Resident Evil 4: Remake knackt den ersten Rekord

Schon am Tag der Veröffentlichung wird deutlich, dass das Remake von "Resident Evil 4" auf ein reges Interesse stößt. Ein erster Rekord wurde gebrochen, der auf reichlich Verkäufe schließen lässt.

Das Remake von „Resident Evil 4“ konnte einen ersten Rekord brechen. Auf Steam schwang sich der heute veröffentlichte Titel in Bezug auf die gleichzeitig aktiven Spieler auf den Spitzenplatz der meistgespielten „Resident Evil“-Spiele. Mehr als 140.000 Leute waren heute zeitweise gleichzeitig aktiv – aktuell sind es 140.053 Spieler.

Damit mischt das Remake von „Resident Evil 4“ am Launch-Tag auch markenübergreifend ziemlich weit oben mit und musste sich nur Multiplayer-Dauerbrennern wie „Counter-Strike: Global Offensive“, „Dota 2“, „Apex Legends“ oder „PUBG“ geschlagen geben.

Resident Evil Village auf den zweiten Platz geschoben

Das 2021 veröffentlichte „Resident Evil Village“ kam lediglich auf einen Spitzenwert von 106.631 Spielern, gefolgt von „Resident Evil 2“ mit 74.227 gleichzeitigen Spielern auf Steam. „Resident Evil 4“ ist in der Rangliste auf Steam übrigens noch ein zweites Mal vertreten: Auch die Chainsaw-Demo stieß auf ein reges Interesse.

Nachfolgend die Top 5 der erfolgreichsten „Resident Evil“-Titel auf Steam basierend auf dem Spieler-Peak:

Resident Evil 4 – 140.240 Spieler (vorläufiges Ergebnis) Resident Evil Village – 106.631 Spieler Resident Evil 2 – 74.227 Spieler Resident Evil 3 – 60.293 Spieler Resident Evil 4 Chainsaw Demo – 36.310 Spieler

Von den anderen Plattformen gibt es noch keine Charts und Ergebnisse. Allerdings dürfte das Interesse auf PlayStation 5 und Co gleichermaßen hoch sein, sodass wir das Remake von „Resident Evil 4“ in der kommen Woche ziemlich weit oben in den Verkaufsranglisten sehen dürften.

Mercenaries-Modus folgt in Kürze

„Resident Evil 4 Remake“ kam heute mit einem Launch-Trailer auf den Markt. Und mit der Veröffentlichung des Grundspiels ist längst nicht Schluss. Auch der Mercenaries-Modus, der mit einem Gratis-DLC nachgereicht wird, bekam heute einen Termin spendiert. Erscheinen wird er demnach am 7. April 2023, wie wir vor wenigen Stunden berichteten.

Ebenfalls plant Capcom die Veröffentlichung einer Virtual Reality-Erweiterung für das im Februar veröffentlichte PlayStation VR2. Ein kürzlich veröffentlichtes Statement, in dem es hieß, dass die Entwickelung gerade erst gestartet wurde, deutet allerdings darauf hin, dass die Bereitstellung noch eine Weile auf sich warten lässt. Aber immerhin: Zusätzliches Geld müssen Spieler in den VR-Modus nicht investieren.

Auch „Resident Evil Village“ wurde mit einem kostenlosen DLC erweitert, der das Horrorspiel mit PlayStation VR2 kompatibel machte.

Das Remake von „Resident Evil 4“ erschien am heutigen Freitag für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Gekauft werden kann der Titel unter anderem bei Amazon*.

