Gran Turismo 7: Update bringt diese 5 Autos in das Rennspiel

"Gran Turismo 7" wird in der kommenden Woche mit einem Update erweitert, das fünf weitere Fahrzeuge in das für PS4, PS5 und PS VR2 erhältliche Rennspiel bringt. Die Silhouetten deuten an, auf was sich Fans des Titels einstellen können.

Nach dem großen Virtual Reality-Update, das „Gran Turismo 7“ mit dem im Februar veröffentlichten PS5-Headset PlayStation VR2 kompatibel machte, folgt in der kommenden Woche die nächste Aktualisierung.

Mit dem neuen Update kommen fünf weitere Fahrzeuge in das Rennspiel. Wie gewohnt lässt der Polyphony Digital-Chef Kazunori Yamauchi vor der formellen Ankündigung der neuen Inhalte einen Blick auf die Silhouetten der Neuzugänge werfen. Das entsprechende Bild wurde auf Twitter veröffentlicht und kann auch oberhalb dieser Zeilen angeschaut werden.

Diese neuen GT7-Fahrzeuge sind dabei

GT Planet schaute sich die Silhouetten genauer an und kam zu dem Schluss, dass oben links und oben rechts auf dem Bild zwei verschiedene Porsche-Supersportwagen zu sehen sind. Dabei handelt es sich laut der Publikation um den klassischen „904“ Carrera GTS und um den 959 aus der Mitte der 80er Jahre.

Näher eingegrenzt werden konnten die beiden Modelle nicht, da der 959 als normales Modell und als 200mph+ „S“-Version erhältlich ist, während der 904 mit Vierzylinder-, Sechszylinder- und F1-Motoren gebaut wurde.

Beim Fahrzeug unten links könnte es sich um den Audi RS5 DTM der letzten Generation handeln, der in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft 2019 und 2020 eingesetzt wurde.

Hinzu kommen zwei reguläre Straßenautos: Beim Toyota Alphard Minivan handelt es sich demnach um den ersten MPV in „Gran Turismo 7“, während unten rechts ein Mazda 3 zu sehen ist, der wie ein Schrägheckmodell aussieht. Auch hier gibt es auf dem Markt mehrere Modelle, sodass abzuwarten bleibt, welches Polyphony Digital am Ende in das Rennspiel bringt.

Weitere Inhalte und Verbesserungen erwartet

Neben den neuen Fahrzeugen wird „Gran Turismo 7“ in der kommenden Woche voraussichtlich weitere Inhalte bekommen. Dazu könnten neue Strecken oder Streckenvariationen, Menüs und Erweiterungen für den Fotomodus gehören. Ebenfalls ist mit technischen Verbesserungen und Fehlerbehebungen zu rechnen, sodass der Changelog auch etwas für PS VR2-Spieler beinhalten könnte.

Veröffentlicht wird das neue Update für „Gran Turismo 7“ voraussichtlich am 29. oder am 30. März 2023. Am 29. März 2023 endet das zeitlich begrenzte Event „Gran Turismo Sophy Race Together“, was einen Hinweis auf den Release-Zeitpunkt liefern könnte. Mit der offiziellen Ankündigung des neuen „GT7“-Updates ist Anfang der Woche zu rechnen.

„Gran Turismo 7“ kam im März 2022 auf den Markt und feierte somit kürzlich den ersten Geburtstag. In den vergangenen Monaten wurde das Rennspiel mit zahlreichen Updates erweitert und verbessert. Unter anderem kam der langgeforderte Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen hinzu.

