Avatar Frontiers of Pandora: Leak-Bilder offenbaren Ego-Perspektive

Avatar Frontiers of Pandora:

Ein Leak zeigt nun zwei neue Bilder zu „Avatar: Frontiers of Pandora“. Auf einem der Bilder ist zu sehen, dass der Titel wohl in der Ego-Perspektive spielt.

In den sozialen Medien sind nun zwei neue Screenshots zu „Avatar: Frontiers of Pandora“ aufgetaucht, das sich zurzeit bei Ubisoft Massive in der Entwicklung befindet. Die Bilder stammen vom Leaker ScriptLeaksR6.

Auf den Bildern sind zwei unterschiedliche Szenen zu sehen. Zum einen ist ein Na’vi abgebildet, der auf einem Flugtier reitet. Im Hintergrund sind einige andere Lebewesen zu erkennen. Auf dem anderen Bild ist ein Na’vi aus der First Person-Ansicht dargestellt, wie er eine Waffe gegen einen Soldaten erhebt, der in einen Mecha-Anzug sitzt.

Avatar-Spiel wird in Ego-Sicht spielen

Aus dem Material, das er besitzt, schließt der Leaker, dass „Avatar: Frontiers of Pandora“ wohl komplett in der Ego-Perspektive spielbar sein wird. Viele User erinnern die Bilder deshalb an die „Far Cry“-Reihe, für die sich Ubisoft ebenfalls auszeichnet.

Die Ego-Perspektive würde den Grad der Immersion erhöhen, da wir mehr von unserer Umgebung und somit vom wunderschönen Planeten Pandora sehen würden. Allerdings bekommen viele Spieler und Spielerinnen durch die Ego-Perspektive Motion Sickness. Zudem gibt es so keine Möglichkeit, die Spielfigur außerhalb von Zwischensequenzen in Ruhe zu betrachten.

Die Screenshots haben nicht die beste Qualität, da es sich nicht um eine offizielle Enthüllung handelt. Der Leaker hat bereits angedeutet, dass er bald Gameplay-Material nachreichen wird. Wir sollten in den kommenden Tagen also Augen und Ohren offenhalten.

Wie immer sollten wir solche Leaks mit Vorsicht genießen. Es ist unklar, woher die Bilder stammen und ob es sich dabei wirklich um Material aus „Avatar: Frontiers of Pandora“ handelt. Zudem wäre es möglich, dass die Bilder zwar echt, aber veraltet sind und nicht mehr dem aktuellen Stand des Spiels entsprechen.

In der letzten Woche teilte der Leaker die Information, dass bald die Vorbestellungen zum Spiel beginnen sollen. Auch hier müssen wir abwarten, ob es sich dabei um die Wahrheit handelt.

