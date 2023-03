Bloober Team: Auf einer Stufe mit Naughty Dog? Silent Hill 2-Macher verfolgen große Ziele

In einem von der polnischen Publikation "Bankier" geführten Interview sprach Bloober Teams CEO Piotr Babieno über die Zukunft seines Studios. Wie Babieno ausführte, verfolgen die Horror-Spezialisten ambitionierte Ziele und möchten von zukünftigen Produktionen mehr als zehn Millionen Einheiten absetzen.

Bloober Team arbeitet am Remake von "Silent Hill 2".

Nachdem Bloober Team in der Vergangenheit mit Horror-Titeln wie „Layers of Fear“, „The Medium“ oder „Blair Witch“ auf sich aufmerksam machte, wurde im Oktober 2022 bekannt gegeben, dass das polnische Entwicklerstudio an einem Remake zu „Silent Hill 2“ arbeitet.

Eigenen Angaben zufolge sehen die Verantwortlichen in der Zusammenarbeit mit Konami den nächsten großen Schritt. Wie CEO Piotr Babieno im Gespräch mit der Publikation „Bankier“ verriet, steigen mit der Bekanntheit von Bloober Team nämlich auch die Ambitionen des Studios. Laut Babieno wird daher das Ziel verfolgt, von zukünftigen Horror-Produktionen zehn Millionen Einheiten oder mehr abzusetzen.

„Man kann davon ausgehen, dass zehn Millionen verkaufte Exemplare eine Reichweite sind, die für uns bald real sein wird“, führte der CEO von Bloober Team aus.

Bis 2027 zum führenden Horror-Entwickler?

Bei den steigenden Verkaufszahlen soll es in den nächsten Jahren allerdings nicht bleiben. Stattdessen skizzierte Bloober Team intern das Vorhaben, sich bis zum Jahr 2027 zum führenden Entwickler von Horror-Titeln aufzuschwingen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen zukünftig mehr Spiele entwickelt und ein hoher Qualitätsstandard angestrebt werden.

„Um das beste Horrorhaus zu werden, müssen wir uns auf mehr Veröffentlichungsaktivitäten konzentrieren und alle anderthalb Jahre oder zwei Jahre mehr als ein Spiel haben“, führte Babieno aus. „Deshalb basiert die zweite Säule der Strategie von Bloober auf der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern. Wir wollen, dass unsere Titel in Zukunft nicht nur Meilensteine für das Genre, sondern für die gesamte Branche sind. Wir haben oft gesagt, dass unser Ziel darin besteht, dorthin zu gelangen, wo sich Naughty Dog oder Ninja Theory befinden“, heißt es weiter.

Anfang des Monats wies Babieno darauf hin, dass sein Studio kein Interesse daran hat, sich von einem größeren Publisher übernehmen zu lassen. Stattdessen genießt Bloober Team seine kreative Unabhängigkeit und möchte sich in den nächsten Jahren weiter auf „spannende Psycho-Horror-Erfahrungen“ konzentrieren.

Aktuell wird bei Bloober Team am Remake von „Silent Hill 2“ und „Layers of Fear“ gearbeitet. Zudem wurde im Februar die Entwicklung eines neuen Titels angekündigt, der aus einer Zusammenarbeit mit Draw Distance („Serial Cleaner“) hervorgehen wird und aktuell unter dem Codenamen „Projekt M“ entsteht.

Wann mit der offiziellen Enthüllung von „Project M“ zu rechnen ist, wurde leider nicht verraten.

