Destiny 2: Verstorbener Schauspieler taucht auch in Zukunft noch auf

Lance Reddick wurde nur 60 Jahre alt und spielte Commander Zavala in „Destiny“. Das Entwicklerstudio will dem Schauspieler nun den gebührenden Tribut zollen.

Vor wenigen Wochen verstarb der Schauspieler Lance Reddick im Alter von nur 60 Jahren. Er spielte nicht nur Sylens in „Horion Zero Dawn“ und „Horizon Forbidden West“, sondern lieh auch Commander Zavala in „Destiny“ seine Stimme. Wie das Entwicklerteam von Bungie nun auf seinem Blog bekannt gab, wird der Schauspieler auch nach seinem Tod noch erhalten bleiben.

Lance Reddick bleibt Destiny erhalten

Bungie gab an, dass das Studio Reddick durch zukünftige Auftritte im Spiel ehren will. In welcher Form das sein wird, hat das Entwicklerteam nicht verraten. Möglicherweise könnte Commander Zavala eine größere Rolle spielen oder es könnte alternativ ein neuer NPC im Zusammenhang mit Reddick eingeführt werden.

Das Team ist überwältigt von der Anteilnahme an Reddicks Tod. Um ihn zu würdigen, haben sich zahlreiche Spieler und Spielerinnen aus „Destiny“ in Commander Zavalas Büro im Turm versammelt. Dort salutierten sie vor dem NPC und saßen still beieinander, um dem Schauspieler zu gedenken.

Bungie lobt Reddick dafür, dass er Commander Zavala durch seine Stimme zum Leben erweckt hat. Das Entwicklerstudio hebt seine unverwechselbare Stimme hervor, die voller Kraft, Gelassenheit und Edelmut war.

Das Team ist zutiefst traurig über den Tod, aber zeitgleich dankbar für die Zeit, die es gemeinsam mit dem Synchronsprecher erleben durfte. Die Gedanken sind in erster Linie bei seinen Freunden und Angehörigen.

Lance Reddick ist im Alter von 60 Jahren verstorben. Der Schauspieler wurde tot in seinem Haus in Kalifornien aufgefunden. Über die Todesursache ist öffentlich nichts bekannt. Er war nicht nur durch seine Auftritte in Videospielen, sondern auch in diversen Filmen bekannt. Ein aktueller Streifen, in dem Reddick eine Rolle spielt, ist „John Wick 4“.

