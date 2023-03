Hogwarts Legacy: Schon jetzt der zweiterfolgreichste PS5-Titel im japanischen Einzelhandel

Aller Kontroversen zum Trotz legte „Hogwarts Legacy“ einen beeindruckenden Verkaufsstart hin und verkaufte sich innerhalb weniger Wochen mehr als zwölf Millionen Mal.

Wie sich aktuellen Zahlen aus dem japanischen Einzelhandel entnehmen lässt, erfreut sich das magische Open-World-Abenteuer auch im Land der aufgehenden Woche großer Beliebtheit. Hier gelang es „Hogwarts Legacy“, sich nach dem Release schon jetzt zum zweiterfolgreichste PS5-Titel im japanischen Handel zu entwickeln. 154.174 Mal wanderte der Titel bisher über die japanischen Ladentheken.

Ein Wert, mit dem sich „Hogwarts Legacy“ im Bereich der Retail-Titel auf der PlayStation 5 lediglich dem im Februar 2022 veröffentlichten „Gran Turismo 7“ geschlagen geben muss. Die PS5-Version des von Polyphony Digital entwickelten Rennspiels verkaufte sich im japanischen Handel bislang 298.945 Mal.

Ankündigung von DLC in den nächsten Monaten?

Auch im Westen verbuchte „Hogwarts Legacy“ schnell Erfolge und konnte in Großbritannien beispielsweise in kürzester Zeit die Verkaufszahlen von From Softwares Rollenspiel-Hit „Elden Ring“ überflügeln. Angesichts des kommerziellen Erfolges stellte sich natürlich schnell die Frage nach möglichen DLCs beziehungsweise Erweiterungen zu „Hogwarts Legacy“.

Hier zeichnete sich ab, dass die entsprechenden Ankündigungen nur noch eine Frage der Zeit sein könnten. Wie Lead-Story-Tech-Engineer Eric Brown im vergangenen Monat andeutete, möchten die Entwickler zunächst einmal alle Versionen von „Hogwarts Legacy“ veröffentlichen, ehe über die Zukunft des Fantasy-Titels gesprochen wird.

Aussagen, die den Gedankengang nahelegen, dass mögliche DLCs nach dem Release von „Hogwarts Legacy“ für die Switch und die alte Konsolen-Generation angekündigt werden könnten. Während die Umsetzungen für die PlayStation 4 und die Xbox One kürzlich auf den 5. Mai 2023 verschoben wurden, ist die Switch-Version weiterhin für eine Veröffentlichung am 25. Juli 2023 vorgesehen.

Die Veröffentlichungen für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erfolgten im Februar dieses Jahres. Geht es nach Gunnar Wiedenfels, dem Chief Financial Officer von Warner Bros. Discovery, dann zeigt der Erfolg von „Hogwarts Legacy“, dass hier das Potenzial für eine neue Franchise vorhanden ist.

In wie weit diese Aussagen auf einen bereits geplanten Nachfolger hindeuten, bleibt abzuwarten.

