PS Plus April 2023: Termine und Zusammenfassung des März-Angebotes

PlayStation Plus wurde im März 2023 mit zahlreichen Spielen erweitert. Während wir die Neuzugänge in dieser Meldung noch einmal zusammenfassen, können die PS Plus-Termine für April 2023 vorhergesagt werden.

PlayStation Plus-Nutzer konnten in den vergangenen Wochen eine Reihe von Spielen herunterladen, die Teil der Essential- bzw. Extra- und Premium-Stufen wurden. Damit die Abonnenten keinen Titel verpassen, haben wir die Neuzugänge des laufenden Monats noch einmal zusammengefasst. Auch die Termine für PS Plus im April 2023 können vorhergesagt werden.

PS Plus Essential im März

Die Spiele der PS Plus Essential-Stufe, von denen auch Abonnenten der höherpreisigen Stufen profitieren, stehen seit dem 7. März 2023 zum Download bereit.

Drei Titel wurden freigeschaltet, die sich hinsichtlich des Genres unterscheiden. Mit „Battlefield 4“ erhielten die User einen Shooter, der mit einem Metascore von 63 auf den Markt kam und nach dem Launch im Jahr 2021 kontinuierlich verbessert wurde.

Rollenspielfans werden mit „Code Vein“ angesprochen, während „Minecraft Dungeons“ eine Mischung aus Action-Rollenspiel und Hack-and-Slay bietet.

Die Essential-Spiele in der Übersicht:

Dauerhaft verweilen die Essential-Spiele nicht im PlayStation Plus-Angebot. Schon am 4. April werden sie wieder entfernt. Abonnenten können die Titel aber dauerhaft spielen, sobald sie die Neuzugänge in ihre persönliche Bibliothek geholt haben.

PS Plus Extra und Premium im März

Am 21. März 2023 wurden die März-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium freigeschaltet. Neben der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ gehörte „Tchia“ zu den hervorgehobenen Spielen, da es sich um eine Neuveröffentlichung handelt, die direkt in das Abo aufgenommen wurde. Das lässt ein wenig Game-Pass-Stimmung aufkommen.

PS Plus Extra im März:

PS Plus Premium im März:

Im Gegensatz zu den Essential-Spielen müssen die PS Plus-Games für Extra und Premium nicht innerhalb der Monatsfrist in die persönliche Bibliothek gepackt werden. Allerdings werden hin und wieder Spiele aus den Katalogen genommen. Welche Spiele es im April trifft, erfahrt ihr weiter unten.

Termine für PS Plus im April

Weitere Spiele werden im April 2023 freigeschaltet. Und die Termine können in der Regel zuverlässig vorhergesagt werden, auch wenn Sony eher selten von der gewohnten Planung abweicht.

Die Neuzugänge für PS Plus Essential werden meist am ersten Dienstag des Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche (oft nach einem vorangegangenen Leak) angekündigt. In den darauffolgenden Wochen folgen die Ankündigung und Freischaltung der Spiele für Extra und Premium. Darauf aufbauend lässt sich die folgende Vorhersage treffen.

PS Plus im April 2023:

Essential-Ankündigung am 29. März

Essential-Freischaltung am 4. April

Extra/Premium-Ankündigung am 12. April

Extra/Premium-Freischaltung am 18. April

An den jeweiligen Tagen werden wir mit gesonderten Meldungen auf die Ankündigungen und Freischaltungen aufmerksam machen.

Diese Spiele fallen im April weg

Während Spiele der Essential-Stufe nach ihrer Inanspruchnahme in der Bibliothek der PlayStation Plus-User bleiben und mit einem laufenden Abo dauerhaft gespielt werden können, fallen aus den Extra- und Premium-Bibliotheken hin und wieder Spiele heraus. Im April trifft es die folgenden Games, wie wir kürzlich berichteten:

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4

Wonderful 101 Remastered

The Caligula Effect Overdose

Gabbuchi

2Dark

Croiseur Sigma

Marvel Puzzle Quest: Dark Reign

Nach dem Wegfall müssen die Spiele gekauft werden, sofern ein Spieler weiterhin darauf zugreifen möchte.

Das bietet PlayStation Plus

PlayStation Plus ist ein Abonnement von Sony, das zahlreiche Features und Vorteile umfasst. Dazu gehören ab der Essential-Stufe, die rund 60 Euro pro Jahr kostet, monatliche Spiele, der Zugriff auf den Online-Multiplayer, exklusive Rabatte, exklusive Inhalte, der Cloud-Speicher, Share Play und die Spielhilfe.

Ab der Extra-Stufe kommen ein umfangreicher Spielekatalog und die Ubisoft+ Classics hinzu. Dafür bezahlen Kunden rund 100 Euro. Für 20 Euro mehr gibt es die Premium-Stufe, die zusätzlich mit dem Klassikerkatalog, Testversionen von Spielen und dem Cloud-Streaming daher kommt.

