Resident Evil 4 Remake: Inklusive eines Neuzugangs? Charaktere von Mercenaries geleakt

Anfang des kommenden Monats wird der Mercenaries-Modus als kostenloser DLC den Weg in das Remake von "Resident Evil 4" finden. In den Datensätzen des Quellcodes stießen Dataminer auf Hinweise zu den enthaltenen Charakteren.

Kurz nach dem Release des „Resident Evil 4 Remakes“ Ende der vergangenen Woche nahmen sich Dataminer des Quellcodes an und durchleuchteten diesen nach möglichen Geheimnissen. Dabei wurden nicht nur Hinweise auf die laufenden Arbeiten an „Separate Ways“ entdeckt.

Darüber hinaus beförderten Dataminer mögliche Details zum Anfang April folgenden Mercenaries-Modus an das Tageslicht. Brachte es das Original aus dem Jahr 2005 noch auf fünf spielbare Charaktere, sollen es im Remake von „Resident Evil 4“ sechs spielbare Helden sein. Darunter ein Neuzugang in Form von Luis Serra.

Die anderen Charaktere des Mercenaries-Modus sind aus dem Original bekannt: Ada Wong, Albert Whesker, Leon S. Kennedy, Jack Krauser und Hunk. Ada Wong und Leon S. Kennedy werden laut den Hinweisen aus dem Quellcode mit zwei unterschiedlichen Outfits mit von der Partie sein.

Mercenaries-Modus wird kostenlos nachgereicht

Offiziell bestätigt wurden die Angaben des Dataminers bisher nicht. Da in der vergangenen Woche bekannt gegeben wurde, dass der Mercenaries-Modus am 7. April 2023 als kostenloser DLC nachgereicht wird, könnten Details von offizieller Seite aber bereits in den kommenden Tagen folgen.

Der Mercenaries-Modus war bereits im originalen „Resident Evil 4“ mit von der Partie und versteht sich als ein kurzweiliges Minispiel. Ihr übernehmt die Kontrolle über einen der zur Verfügung stehenden Charaktere und steht vor der Aufgabe, innerhalb eines vorgegebenen Zeitlimits so viele Punkte wie möglich zu sammeln, indem ihr Gegner ausschaltet. Combos oder besiegte Bosse sorgen für einen Bonus und lassen eure Highscores in die Höhe schießen.

Ob und in welcher Form der Mercenaries-Modus abseits der grafischen Verbesserungen erweitert wurde, ist aktuell noch unklar. Sollte Capcom diesbezüglich weitere Details nennen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Weitere Meldungen zum Remake von Resident Evil 4:

Das Remake zu „Resident Evil 4“ ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Wie eine aktuelle Analyse von Digital Foundry zeigt, hat die Neuauflage leider noch mit kleineren technischen Problemen zu kämpfen. Warum das Remake trotz allem einen genaueren Blick wert ist, verraten wir euch in unserem ausführlichen Review.

🚨 MERCENARIES Também foram encontrados Renders dos Personagens do modo „Mercenaries“ entre eles temos -Ada Wong (2 Trajes)

-Albert Wesker

-Leon S Kennedy (2 Trajes)

-Luis Serra

-Jack Krauser

-Hunk pic.twitter.com/mEpl3W7PUg — REdoctor – RE:4 Spoilers (@biohazarddoctor) March 24, 2023

Weitere Meldungen zu Resident Evil 4 Remake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren