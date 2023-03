UFL: Mehr als acht Minuten Gameplay aus dem eFootball- und FIFA-Konkurrenten

Heute zeigt sich der Free2Play-Kick "UFL" in einem neuen Insider-Video. Dieses liefert uns mehr als acht Minuten Gameplay aus der Alpha-Version der von Strikerz entwickelten Fußball-Simulation.

"UFL" wird in Form eines Free2Play-Titels veröffentlicht.

Im Sommer 2021 kündigten die Entwickler von Strikerz die Fußball-Simulation „UFL“ an, die in Form eines Free2Play-Titels ins Rennen geschickt und in direkte Konkurrenz zu etablierten Serien wie Konamis „eFootball“ oder der „FIFA“-Reihe von EA Sports treten wird.

Offiziellen Angaben zufolge lief die Entwicklung von „UFL“ im Jahr 2016 an. Heute bedachten uns die Macher von Strikerz mit einem umfangreichen Gameplay-Video zum Free2Play-Kick, das uns mehr als acht Minuten frischer Spielszenen liefert. Laut den Entwicklern basiert das Gameplay auf einer Alpha-Version aus dem Januar 2023.

Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Gameplay-Videos ruft Strikerz die Spieler und Spielerinnen dazu auf, dem Studio Feedback und mögliche Verbesserungsvorschläge zukommen zu lassen. Kontaktiert werden können die Entwickler über soziale Plattformen wie Twitter oder Instagram.

Cristiano Ronaldo fungiert als Markenbotschafter

Um eine breite Masse an Anhängern des runden Lesers anzusprechen, werden in „UFL“ nicht nur mehr als 5.000 lizenzierte Fußball-Profis enthalten sein, die ihr für euren virtuellen Club verpflichten könnt. Darüber hinaus konnte für „UFL“ ein bekannter Markenbotschafter verpflichtet werden. Die Rede ist vom portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo, der sich den Herbst seiner Fußballer-Karriere aktuell in Saudi-Arabien vergolden lässt.

Wie es in der offiziellen Ankündigung hieß, möchte Strikerz das Genre der Fußball-Simulationen von Grund auf neu erfinden und mit „UFL das Zeitalter einer revolutionären globalen Online-Fußballliga einläuten“. Besonders großen Wert legen die Verantwortlichen auf die Tatsache, dass trotz des Free2Play-Konzepts komplett auf Pay2Win-Inhalte, die negativen Einfluss auf den fairen Wettbewerb nehmen könnten, verzichtet wird.

Um „UFL“ auch auf lange Sicht aktuell zu halten, setzt Strikers auf eine Zusammenarbeit mit dem Sportanalyseunternehmen InStat, das detaillierte Daten und aktuelle Statistiken zu jedem Kicker bereit stellen wird.

Weitere Meldungen zu UFL:

Einen konkreten Releasetermin bekam „UFL“ bislang nicht spendiert. Da sich der Free2Play-Titel im Januar noch in der Alpha-Version befand, können wir aber wohl davon ausgehen, dass bis zur Fertigstellung und der damit verbundenen Veröffentlichung noch etwas Zeit ins Land gehen wird.

Im vergangenen Sommer sprach Strikerz von einem geplanten Release im Jahr 2023. In wie weit dieses Vorhaben noch aktuell ist, bleibt abzuwarten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu UFL.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren