Activision Blizzard: Keine Bedenken – Japanische Behörden stimmen der Übernahme zu

Mit der japanischen Fair Trade Commission stimmte eine weitere Behörde der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zu. Wie es in der 43 Seiten starken Begründung heißt, sehen die Wettbewerbshüter in der Übernahme keine Gefahr für den freien Wettbewerb.

In den vergangenen Monaten beschäftigen sich Regulierungsbehörden rund um den Globus mit der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft.

Während die Europäische Kommission und die britische Competition and Markets Authority (kurz: CMA) ihre finalen Untersuchungsberichte in den nächsten Wochen vorlegen möchten, ist man in Japan schon einen Schritt weiter. Wie die in Tokio ansässige Fair Trade Commission am Morgen bekannt gab, werden die Wettbewerbshüter im Land der aufgehenden Sonne dem 68,7 Milliarden US-Dollar schweren Deal zustimmen.

In einer 43 Seiten umfassenden und ausschließlich in japanischer Sprache veröffentlichten Begründung wird darauf hingewiesen, dass die Fair Trade Commission in der bisher größten Übernahme der Videospielgeschichte keine Bedrohung für den freien Wettbewerb sieht. Anzumerken ist, dass sich die japanische Behörde hier lediglich auf die Entwicklung im eigenen Land bezieht.

Mehrere Länder stimmten der Übernahme zu

Daher spielte der Besitzerwechsel der „Call of Duty“-Reihe, der vor allem den Wettbewerbshütern in den USA und Großbritannien ein Dorn im Auge war, in den Untersuchungen der Fair Trade Commission eine untergeordnete Rolle. Wie es in der Begründung der Behörde weiter heißt, wird davon ausgegangen, dass die Übernahme keine wesentlichen Auswirkungen auf die Kunden von Microsoft- beziehungsweise Activision Blizzard-Produkten und ihr Nutzerverhalten haben wird.

Neben Japan stimmten in der Vergangenheit die Regulierungsbehörden in Brasilien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Chile und Serbien dem Deal zu. Ein besonders großes Fragezeichen steht hinter der weiteren Vorgehensweise der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC), die Ende des vergangenen Jahres ankündigte, die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft mit einer Klage verhindern zu wollen.

Zuletzt entspannte sich nämlich vor allem der Ton der Competition and Markets Authority, die dem Deal aufgrund der „Call of Duty“-Reihe zunächst sichtlich ablehnend gegenüberstand, vor wenigen Tagen allerdings verlauten ließ, dass in der Übernahme mittlerweile keine Gefahr für den Wettbewerb in Großbritannien mehr gesehen wird. Eine Entwicklung, die unter anderem auf die Paritätsverträge zur Shooter-Serie zurückzuführen sein dürfte, die Microsoft mit Nintendo, Valve und mehreren Cloud-Gaming-Anbietern abschloss.

Auch in Europa könnten nicht näher konkretisierte Zugeständnisse seitens Microsoft dazu führen, dass der Übernahme zugestimmt wird. Dies deutete ein aktuelles Statement der Europäischen Kommission an, die ihren Abschlussbericht zur Übernahme von Activision Blizzard aufgrund der Zugeständnisse um wenige Wochen nach hinten schob und diesen nun bis zum 22. Mai 2023 vorlegen möchte.

Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

