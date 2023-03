Diablo 4: So groß ist die Map der Beta im Vergleich zur Vollversion

Die komplette Map ist etwa fünfmal so groß.

Interessierte konnten sich in den beiden Beta-Phasen von „Diablo 4“ einen Eindruck vom Spiel davon verschaffen. Doch die Beta hat nur einen Ausschnitt aus der Vollversion gezeigt, die uns zum Release am 6. Juni 2023 erwartet.

Die Beta-Phasen ließen uns den ersten Akt im Gebiet „Zersplitteter Gipfel“ spielen. Doch dabei handelt es sich nur um eines von fünf Gebieten, die in der Vollversion enthalten sein werden. Ein Vergleich zeigt nun die Größenordnung des Areals, das wir betreten durften.

Diablo 4 ist fünfmal so groß

Auf Twitter zeigt uns der Managing Editor von Windows Central mit einer großen Übersichtskarte, wie groß das Beta-Areal im Vergleich zum Gebiet ist, das in der Vollversion verfügbar sein wird. Auf der Karte hat er das Gebiet, das in der Beta spielbar war, schwarz umrandet.

Mit der Karte wird deutlich, wie groß das eigentliche Gebiet sein wird, das wir in der Vollversion erleben dürfen. Je nachdem, wie viele Nebenmissionen und Dungeons ihr auf dem Weg mitgenommen habt, könnt ihr euch denken, was für Inhalte der Rest der Welt bieten wird.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Dadurch lässt sich auch ganz gut abschätzen, wie viel Zeit ihr benötigen werdet, um das Spiel durchzuspielen. In der Beta konnten wir unseren Charakter bis Stufe 25 leveln, was bei vielen Spielern und Spielerinnen unterschiedliche lange gedauert hat. Für die Vollversion werden wir ungefähr die fünffache Zeit brauchen, um alle Ecken zu erkunden.

Weitere Meldungen zu „Diablo 4“:

In einem früheren Bericht hat Blizzard bereits verraten, dass die Hauptkampagne von „Diablo 4“ rund 35 Stunden dauern soll. Der Charakter soll zum Ende der Hautkampagne in etwa Stufe 45 haben. Das Maximallevel beträgt Stufe 100. Jedoch hängt es stark vom Spielstil ab, wie lange ein Durchgang in „Diablo 4“ dauern wird.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren