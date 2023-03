Final Fantasy XIV: Stormblood ist für begrenzte Zeit kostenlos erhältlich

Für kurze Zeit ist die „Stormblood“-Erweiterung von „Final Fantasy XIV“ kostenlos erhältlich. Das Angebot ist an eine Bedingung geknüpft.

Falls ihr euch je überlegt habt, in das „Final Fantasy XIV“-Universum einzusteigen oder mit der Geschichte fortzufahren, könnte jetzt ein passender Moment sein. Square Enix bietet aktuell die „Stormblood“-Erweiterung kostenlos an. Die Aktion startet ab sofort und endet am 8. Mai 2023 um 15:59 Uhr.

Der Zugang zum DLC bleibt auch nach der Aktion bestehen. Sobald der Aktionszeitraum abläuft, fallen nur die monatlichen Abo-Kosten an, die zum Spielen von „Final Fantasy XIV“ benötigt werden.

Stormblood ist die zweite Erweiterung

Nach „Heavensward“ ist „Stormblood“ der zweite DLC für „Final Fantasy XIV“. Die Erweiterung dreht sich um die Befreiung von Ala Mhigo und lässt den Spielcharakter zwei neue Jobs erlernen: Den Samurai und den Rotmagier. Es gibt neue Mechaniken, Quests und eine neue Region, die erkundet werden kann.

Die neuen Länder von Ala Mhigo und Doma sind vom Fernen Osten inspiriert und beherbergen Mönche, Ninjas und Samurais. Hinzu kommen neue Dungeons, Stämme und Primae, die bekämpft werden müssen.

Die Aktion ist allerdings nicht für alle Interessierten gedacht. Um auf „Stormblood“ zugreifen zu können, müsst ihr bereits Besitzer oder Besitzerin von „Final Fantasy XIV: Online Starter Edition“ sein. Der Titel beinhaltet sowohl das Basisspiel „A Realm Reborn“ als auch die erste Erweiterung „Heavensward“.

Die Voraussetzung macht Sinn, da die Geschichte des zweiten DLCs auf der Story der vorherigen Erweiterung und des Grundspiels aufbaut. Dementsprechend kann die Erweiterung nicht gespielt werden, ohne die vorherigen Teile durchgespielt zu haben.

Um euch „Stormblood“ zu sichern, müsst ihr der Anleitung von Square Enix folgen. Das Angebot ist eine gute Gelegenheit, die Story des Spiels fortzusetzen, falls ihr zwischenzeitlich festgesteckt habt.

