Metal Gear Solid 3: Insider nennt Releasezeitfenster und deutet baldige Enthüllung an

In den vergangenen Monaten machten immer wieder Gerüchte um ein Remake zu "Metal Gear Solid 3: Snake Eater" die Runde. Für neuen Gesprächsstoff sorgt Videogames Chronicles Andy Robinson, der in der Vergangenheit immer wieder mit konkreten Insider-Infos auf sich aufmerksam machte.

Bereits im Jahr 2021 erreichte uns erstmals das Gerücht, dass an einem groß angelegten Remake zum 2004 veröffentlichten Stealth-Klassiker „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ gearbeitet wird.

Den unbestätigten Berichten zufolge entsteht die Neuauflage beim Entwicklerstudio Virtuous. Untermauert wurden diese Gerüchte vom Lebenslauf von Virtuous‘ Zhiyang Li, in dem von einem Remake die Rede war, das sich seit 2018 in Arbeit befindet. Ob es sich dabei in der Tat um das Remake von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ handelt, ist aktuell noch unklar.

Entsprechen die Angaben von Videogames Chronicles Andy Robinson den Tatsachen, dann könnten wir bald mehr erfahren. Wie Robinson unter Berufung auf seine Quellen berichtet, soll Konami nämlich die diesjährige E3 im Juni nutzen, um die Rückkehr des Stealth-Klassikers offiziell anzukündigen.

Erscheint das Remake 2024?

Bereits im Februar berichtete Videogames Chronicle, dass Konami auf der E3 2023 neue „Metal Gear Solid“- und „Castlevania“-Projekte ankündigen wird. Weiter gibt Robinson an, dass wir in diesem Jahr nicht mehr mit dem Release des „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“-Remakes rechnen sollten. Stattdessen berichtet Robinson unter Berufung auf seine Quellen, dass die Veröffentlichung der Neuauflage mittlerweile für das Jahr 2024 angesetzt ist.

Für die Glaubwürdigkeit von Robinsons Aussagen spricht die Tatsache, dass der VGC-Redakteur und ehemalige Playtonic-Autor in der Branche als gut vernetzt gilt und sich in der Vergangenheit immer wieder mit korrekten Insider-Informationen hervortat. Allerdings gilt zu beachten, dass sich die Verantwortlichen von Konami zu einem möglichen Remake von „Metal Gear Solid 3“ bisher nicht äußern wollten.

Weitere Meldungen zum Thema:

Der Stealth-Klassiker erschien im Jahr 2004 zunächst für die PlayStation 2 und wurde in den folgenden Jahren für weitere Plattformen umgesetzt. Die Geschichte von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ setzt in den 1960er Jahren ein und lässt euch in die Rolle von Naked Snake, dem genetischen Vater von Solid Snake, schlüpfen.

Als Setting fungierte eine alternative Version des Kalten Krieges zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika auf der einen und der Sowjetunion auf der anderen Seite.

MGS3 remake is now a 2024 title and there’s still talk of MGS re-releases of some kind. E3 window was their marketing plan, last I heard. https://t.co/Euaw3iEdrN — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) March 28, 2023

Weitere Meldungen zu Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren