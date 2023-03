MLB The Show 23: Sonys Baseballsimulation ist ab sofort erhältlich – Features-Trailer

Sony Interactive Entertainment und San Diego Studio feiern heute die Veröffentlichung der Baseballsimulation „MLB The Show 23“. Das Sportspiel ist ab sofort für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und die Nintendo Switch erhältlich.

Mit „MLB The Show 23“ erhalten die Spieler die Möglichkeit wenige Tage vor dem Start der neuen Baseballsaison einige Bälle aus dem Stadion zu schlagen. In den neuen Ableger haben die Entwickler auch frische Inhalte und Funktionen eingebaut, die sowohl die Präsentation, das Gameplay als auch die Langlebigkeit des Titels voranbringen.

Geschichte, neue Funktionen und eine Weltmeisterschaft

Unter anderem hat man die Storylines eingeführt, die die Geschichte des Baseballs aufleben und zunächst den Fokus auf die Negro Leagues mitsamt ihren ikonischen Spielern legen. Darüber hinaus sind zahlreiche neue Legenden wie Derek Jeter hinzugefügt worden, sodass man im Diamond Dynasty erneut eine Vielzahl an Karten zum Sammeln hat.

Im Sinne der Präsentation haben alle MLB-Stadien auf den Next-Gen-Konsolen auch vollwertige Außenbereiche erhalten, sodass es fortan auch Kamerafahrten aus ganz neuen Perspektiven gibt. Der Stadion Creator hat eine Vielzahl neuer Objekte spendiert bekommen, sodass ihr dem Ballpark eurer Träume immer näher kommen könnt.

Darüber hinaus kann man sich auch online gemeinsam mit einem Freund in Spiele stürzen und zusammen die Gegner niederstrecken. Abgerundet wird das Gesamtpaket vom World Baseball Classic. Die Weltmeisterschaft, die in den letzten Wochen Zuschauerrekorde brach, ist in „MLB The Show 23“ ebenfalls spielbar.

