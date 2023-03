Resident Evil 4 Mercenaries: Leak liefert Details zu Fähigkeiten, Mayhem-Modus & Arenen

Schon kurz nach dem Release des „Resident Evil 4 Remakes“ stießen Dataminer im Quellcode der Neuauflage auf den Hinweis, dass der Anfang April erscheinende Mercenaries-Modus sechs spielbare Charaktere bieten wird: Ada Wong, Albert Whesker, Leon S. Kennedy, Jack Krauser, Hunk und den Neuzugang Luis Serra.

Während Capcom zu diesen Angaben bisher nicht Stellung beziehen wollte, beförderte der Dataminer „Gosetsu“ weitere unbestätigte Details zum Mercenaries-Modus an das Tageslicht. Wie aus dem Quellcode des „Resident Evil 4 Remakes“ hervorgeht, wird der Mercenaries vier Arenen bieten, die auf Schauplätzen der Kampagne basieren.

Zum einen haben wir es hier mit dem Dorf zu tun, in dem Leon zu Beginn der Kampagne erstmals um sein Überleben kämpft. Hinzukommen das Schloss, die Insel mit ihren befestigten Türmen sowie die Docks, wo ihr euch unter anderem mit Angriffen aus der Luft konfrontiert seht.

Was hat es mit dem Mayhem-Modus auf sich?

Ein weiteres Feature, das im Zuge des Dataminings entdeckt wurde, ist der Mayhem-Modus, der den spielbaren Charakteren einzigartige Fähigkeiten und Buffs beschert. Während sich Leon und Ada beispielsweise über ein höheres Tempo und mehr Angriffskraft freuen dürfen, setzt Luis auf die Durchschlagskraft von Dynamit. Kraus wiederum kann mutieren und dadurch mächtige Nahkampf- oder Stoßangriffe einsetzen.

Setzt Hunk seinen Mayhem-Modus ein, erhält der Zugriff auf unbegrenzte Munition. Wesker verlässt sich sich abschließend auf mächtige Combos. Auch zu den Fähigkeiten und Eigenheiten der Charaktere an sich wurden im Quellcode des „Resident Evil 4 Remakes“ Details entdeckt.

Diese haben wir in der folgenden Übersicht für euch zusammengefasst.

Leon S. Kennedy: Ein Allrounder und ausbalancierter Charakter.

Luis Serra: Starke Feuerkraft, aber schwache Nahkampffähigkeiten.

Krauser: Starke Nahkampfangriffe und explosive Pfeile.

Hunk: Setzt auf seine Hochleistungs-Maschinenpistole.

Ada Wong: Verfügt über mehrere Waffen für unterschiedliche Situationen.

Albert Wesker: Kann mit seinen Händen Attacken abwehren und sogar Nahkampfangriffe auf entfernte Feinde ausführen.

Offiziell bestätigt wurden die Angaben des Dataminers bisher nicht. Da der Mercenaries-Modus des „Resident Evil 4 Remakes“ am 7. April 2023 in Form eines kostenlosen DLCs nachgereicht wird, dürften offizielle Details jedoch in den nächsten Tagen folgen.

Das Remake zu „Resident Evil 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

