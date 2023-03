Skies of Arcadia: Offenbar Remaster zum Kult-Rollenspiel in Arbeit

In den vergangenen Jahren setzte sich die Anhängerschaft immer wieder für ein Comeback des Rollenspiel-Klassikers "Skies of Arcadia" ein. Den Angaben des "Xbox Era"-Mitgründers Nick Baker zufolge könnte dieser Wunsch auf absehbare Zeit endlich in Erfüllung gehen.

Kehrt "Skies of Arcadia" in einer überarbeiteten Version zurück?

Zu den bekanntesten Rollenspielen der Dreamcast gehörte seinerzeit das von Overworks entwickelte „Skies of Arcadia“ (2000), das nach dem Scheitern der Dreamcast auch für den Gamecube (2003) veröffentlicht wurde. Obwohl „Skies of Arcadia“ von den Kritikern wie der Spielerschaft gleichermaßen positiv aufgenommen wurde, blieb unter dem Strich ein kommerzieller Misserfolg.

Dies wiederum führte dazu, dass sowohl ein möglicher Nachfolger als auch die geplante PlayStation 2-Portierung nicht mehr erschienen. Trotz der enttäuschenden Verkaufszahlen genießt „Skies of Arcadia“ unter Anhängern der japanischen Rollenspiele bis heute Kult-Status und wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem möglichen HD-Remaster in Verbindung gebracht.

So auch in der aktuellen Ausgabe des „Xbox Era“-Podcasts, in der der als verlässliche Quelle geltende Industrie-Insider Nick Baker darauf hinweist, dass sich in der Tat ein HD-Remaster zum Rollenspiel-Klassiker in Arbeit befinden soll.

Eine Stellungnahme seitens Sega steht noch aus

Welches Studio für das Remaster verantwortlich ist, konnte Baker zwar nicht bestätigen, wies allerdings darauf hin, dass ihm seine Quellen erste Screenshots aus der Neuauflage zukommen ließen. Weiter führte Baker aus, dass sich das Remaster zwar in Arbeit befinde, ob es im Endeffekt wirklich veröffentlicht wird, hänge jedoch von Sega ab.

Der japanische Publisher selbst wollte die Gerüchte um das mögliche Remaster von „Skies of Arcadia“ bisher nicht kommentieren. Allerdings brachte Sega in der Vergangenheit gerne ältere Klassiker in Form von technisch aufpolierten Remastern oder Remakes zurück – darunter „Shenmue“, „Shenmue 2“, „Yakuza“ oder „Yakuza 2“. Gut möglich also, dass sich Fans von „Skies of Arcadia“ ebenfalls auf ein entsprechendes Remaster freuen dürfen. Warten wir eine offizielle Stellungnahme seitens Sega ab.

„Skies of Arcadia“ verstand sich spielerisch als ein klassisches japanisches Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen. Die Spieler und Spielerinnen übernahmen die Kontrolle über den angehenden Luftpiraten Vyse, der eines schicksalsträchtigen Tages in einen Konflikt mit dem Valuan-Imperium verwickelt wird. Dieses befindet sich auf der Suche nach uralten magischen Waffen, die das Potenzial beherbergen, die ganze Welt zu zerstören.

Zu den spielerischen Besonderheiten des Rollenspiel-Klassikers gehörte der Fokus auf die Erkundung der Spielwelt, die an Bord eines fliegenden Schiffes bereist werden konnte. Zudem wurden die typischen rundenbasierten Kämpfe immer wieder durch Schlachten mit Luftschiffen aufgepeppt.

