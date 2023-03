Ubisoft: Publisher erteilt der E3 2023 eine Absage – Ubisoft Forward kehrt zurück

Vor einigen Wochen wurde bestätigt, dass die E3 in diesem Jahr ein großes Comeback feiern soll und dabei zum Publikumsverkehr zurückkehren wird. Allerdings zeichnete sich schnell ab, dass die Veranstalter auf die meisten Schwergewichte der Branche verzichten müssen – darunter Sony Interactive Entertainment, Microsoft oder Nintendo.

Lediglich Ubisoft bestätigte zunächst seine Teilnahme an der E3 2023 im Juni und versprach, mit einem „soliden Line-Up“ auf der ehemals wichtigsten Messe für Videospiele zugegen zu sein. In diesem Fall liegt der Fokus jedoch auf dem Wort „zunächst“. In einer aktuellen Mitteilung räumten die „Assassin’s Creed“- und „Far Cry“-Macher nämlich ein, nun doch auf die E3 2023 zu verzichten.

Anstatt die geplanten Ankündigungen und Präsentationen auf der E3 2023 vorzunehmen, wird Ubisoft dem hauseigenen „Ubisoft Forward“-Format zu einem Comeback verhelfen.

Das Statement von Ubisoft im Wortlaut

„Die E3 hat im Laufe der Jahre unvergessliche Momente in der Branche gefördert. Obwohl wir ursprünglich beabsichtigten, offiziell auf der E3 vertreten zu sein, haben wir uns abschließend dafür entschieden, in eine andere Richtung zu gehen und am 12. Juni ein Live-Event namens ‚Ubisoft Forward‘ in Los Angeles abzuhalten. Wir freuen uns darauf, in Kürze weitere Details mit unseren Spielern zu teilen“, führte Ubisoft aus.

Zu den Titeln, die im Rahmen der neuen „Ubisoft Forward“-Episode präsentiert werden sollen, machte das Unternehmen keine Angaben. Zu den möglichen Kandidaten gehören das in der Vergangenheit immer wieder verschobene Piraten-Abenteuer „Skull & Bones“, das First-Person-Abenteuer „Avatar: Frontiers of Pandora“ oder die zuletzt mit einer internen Verschiebung in Verbindung gebrachten Projekte „Assassin’s Creed: Mirage“ und „The Crew: Motorshow“.

Ein weiterer Titel, auf den die Spielerschaft sehnsüchtig wartet, ist das Remake zu „Prince of Persia: The Sands of Time“. Hier stellte Ubisoft Ende des vergangenen Jahres lediglich klar, dass sich die Neuauflage weiterhin in Arbeit befindet.

Da Ubisoft die E3 und die „Ubisoft Forward“-Ausgaben in der Vergangenheit immer wieder für die Enthüllung neuer Titel nutzte, wird auch mit Neuankündigungen gerechnet. Wie wäre es beispielsweise mit dem mehrfach angedeuteten Nachfolger oder Spin-off zu „Immortals: Fenyx Rising“?

Offiziell bestätigt wurden diese bislang nämlich nicht.

