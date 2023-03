Diablo 4: Director verspricht zum Launch „bizarre“ und „aufregende“ Effekte

In „Diablo 4“ können die Spieler auf den Kodex der Macht zugreifen, der legendäre Effekte speichert. Wie der Associate Game Director des Spiels, Joseph Piepiora, nun angab, können sich die Spieler gar nicht vorstellen, wie viel mehr legendäre Aspekte in dem Action-RPG gefunden werden können.

Am vergangenen Wochenende konnten die Spieler in die offene Beta von „Diablo 4“ eintauchen und sich den Prolog sowie den ersten Akt des kommenden Games anschauen. Dabei konnten natürlich auch jede Menge legendäre Items gesammelt werden. Diese sind mit unterschiedlichen Effekten bestückt, die diese Gegenstände auf besondere Weise stärken.

Wie der Associate Game Director des Spiels, Joseph Piepiora, nun auf Twitter angab, hätten die Nutzer keine Ahnung, wie viele weitere legendäre Aspekte gefunden werden können. Diese sollen weit über das hinausgehen, was in der Beta von „Diablo 4“ zu sehen war.

Weitere Aspekte zum Launch im Juni

In „Diablo 4“ können die Spieler den Kodex der Macht nutzen, der ähnlich wie Kanais Würfel in „Diablo 3“ legendäre Effekte sammelt. Anders als in den Vorgängern können diese starken Effekte nicht nur auf legendären Items gefunden werden. Legendäre Aspekte erhält man auch als Belohnung für den Abschluss von Dungeons.

Wie Joseph Piepiora nun angab, werden die Nutzer viele weitere Kräfte in „Diablo 4“ finden können, die über das hinausgehen, was es in der Beta zu sehen gab. „Es gibt eine Menge bizarrer, aufregender und völlig ausgewogener legendärer Kräfte zu entdecken, wenn das Spiel im Juni veröffentlicht wird“, so der Game Director in einem Twitter-Beitrag. Der Kodex der Macht soll außerdem weniger als die Hälfte der Effekte enthalten, die in „Diablo 4“ gefunden werden können. Auf weitere Aspekte soll man im späteren Spielverlauf stoßen.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC. Zuletzt hatte Jez Corden über Twitter gezeigt, wie klein das verfügbare Gebiet in der Beta im Vergleich zum fertigen Spiel ist. In der Testversion konnten sich die Nutzer durch das Areal „Zersplitteter Gipfel“ schlagen. Die Vollversion von „Diablo 4“ wird jedoch insgesamt fünf Gebiete enthalten.

