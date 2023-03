Gran Turismo 7: Update 1.31 mit 120FPS-Support, neuen Fahrzeugen und mehr vorgestellt

Nachdem wir euch heute bereits von einem Leak berichten konnten, wurde das Update 1.31 zum Rennspiel „Gran Turismo 7“ am Nachmittag auch offiziell angekündigt. Der Release erfolgt am morgigen Donnerstag, den 30. März 2023.

Freuen dürfen sich die Spieler und Spielerinnen zum einen über insgesamt fünf neue Fahrzeuge, unter denen sich dieses Mal historische Klassiker von Porsche befinden.

Darunter der Porsche 959 ‘87, ein Straßenwagen, der mit einem Allradantrieb in die Automobilgeschichte einging. Begleitet wird der Porsche 959 vom Carrera GTS (904) ‘64, der dem Sportwagenhersteller aus Stuttgart-Zuffenhausen im GT-Motorsport der 1960er Jahre zu großem Erfolg verhalf.

Bei den weiteren neuen Fahrzeugen, die euch genau wie die beiden Porsche-Klassiker auf dem PlayStation Blog und der offiziellen Website etwas näher vorgestellt werden, handelt es sich um den Audi RS 5 Turbo DTM ‘19, den Toyota Alphard Executive Lounge ‘18 und den Mazda3 X Burgundy Selection ‘19.

Von neuen Strecken-Layouts und Wartungsarbeiten

Neben den zusätzlichen Fahrzeugen umfasst das „Gran Turismo 7“-Update 1.31 neue Strecken-Layouts für den Nürburgring, die für zusätzliche Abwechslung und neue Herausforderungen sorgen. Insbesondere das Langstrecken-Layout mit seinen 85 Kurven stellt eine ernsthafte Prüfung für Fahrer und Fahrzeug dar.

Nürburgring – Langstrecke : Gesamtlänge: 23.864 Meter, Höhenunterschied: 300 Meter, Anzahl der Kurven: 85, längste Gerade: 2.135 Meter. Dieser anspruchsvolle technische Parcours nimmt eine Abkürzung durch den Grand-Prix-Abschnitt, um schneller zur Nordschleife zurückzukehren. Dieses Layout wurde durch die Nutzung in Rennen wie der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) berühmt.

: Gesamtlänge: 23.864 Meter, Höhenunterschied: 300 Meter, Anzahl der Kurven: 85, längste Gerade: 2.135 Meter. Nürburgring – Sprint Gesamtlänge: 3.629 Meter, Höhenunterschied: 33 Meter, Anzahl der Kurven: 12, längste Gerade: 620 Meter. Das „Sprint“-Layout nimmt bei Kurve 4 der Grand-Prix-Strecke eine Abkürzung und wird dadurch zu einem 3.629 Meter kurzen Parcours. Wegen seiner Kompaktheit ist dieses Layout perfekt für spannende Rennen zwischen langsameren Straßenwagen geeignet.

Gesamtlänge: 3.629 Meter, Höhenunterschied: 33 Meter, Anzahl der Kurven: 12, längste Gerade: 620 Meter.

Abgerundet wird das neue Update zu Polyphony Digitals Rennspiel von der Unterstützung von bis zu 120FPS auf der PlayStation 5 und den „Kirschblüten“, die als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt werden.

Related Posts

Abschließend möchten wir noch einmal an die anstehenden Wartungsarbeiten erinnern, die am morgigen Vormittag zwischen 8 und 10 Uhr unserer Zeit stattfinden. „Bitte beachten Sie, dass während dieses Zeitraums nur Arcade-Rennen in den Weltstrecken sowie die Musik-Rallye gespielt werden können. Andere Onlinedienste wie der Sportmodus stehen nicht zur Verfügung und jeglicher Fortschritt darin wird nicht gespeichert“, wird zu den Wartungen ausgeführt.

„Zudem können sich mit dieser Aktualisierung die Vorgaben für die Leistungspunkte (LP) für einige Veranstaltungen ändern. Bitte beenden Sie alle angefangenen Meisterschaften in Weltstrecken vor Beginn der Wartungsarbeiten.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren