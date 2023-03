PS Plus April 2023: Essential-Spiele für PS4 und PS5 angekündigt

Sony hat die PS Plus Essential-Spiele für April 2023 angekündigt. Einmal mehr können sich Abonnenten auf Neuzugänge einstellen, die sie auf der PS4 und PS5 spielen können. Die Übersicht verrät, was Sony für PlayStation Plus im April vorbereitet hat.

Kurz vor dem Monatswechsel hat Sony die PS Plus-Spiele für April 2023 enthüllt. Einmal mehr sind ausgesuchte Games für PS4 und PS5 dabei, die Abonnenten einen Monat lang in ihre persönliche Bibliothek packen können.

Eines der Spiele wird erst am 4. April 2023 veröffentlicht, was ein wenig Game Pass-Stimmung aufkommen lässt. Dass „Meet your Maker“ im neuen Monat ein PlayStation Plus-Titel wird, gab Sony schon Mitte März 2023 bekannt.

PS Plus Essential im April 2023 – Übersicht

Nachfolgend sind alle PS Plus-Essential-Spiele für den bevorstehenden April 2023 aufgelistet:

Meet your Maker (PS4, PS5)

Veröffentlichung im April 2023

Metascore: –

User-Score: –

Preis im PlayStation Store: –

Produkteintrag im PlayStation Store

Sackboy: A Big Adventure (PS4, PS5)

Veröffentlicht im November 2020

Metascore: 79

User-Score: 8.6

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Tails of Iron (PS4, PS5)

Veröffentlicht im September 2021

Metascore: 81

User-Score: 7.1

Preis im PlayStation Store: 24,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Die meisten PlayStation Plus-User dürften es bereits wissen: Sofort heruntergeladen werden können die Spiele für PS Plus Essential nicht. Stattdessen erfolgt deren Freischaltung am kommenden Dienstag. Meist sind die Neuzugänge ab 11 Uhr in der Bibliothek verfügbar. Wir werden mit einer Meldung darauf aufmerksam machen.

PS Plus Essential-Spiele für März 2023 weiterhin verfügbar: In der Zwischenzeit können PS Plus-Abonnenten weiterhin auf die Spiele zugreifen, die Sony für den laufenden März bereitgestellt hat. Sobald sie in der persönlichen Bibliothek sind, bleiben sie dort auch nach dem Austausch des Angebotes.

Was ist mit PS Plus Extra und Premium?

Mit PS Plus Essential ist im April natürlich nicht Schluss. Auch die Stufen Extra und Premium werden mit neuen Inhalten erweitert. Allerdings müssen sich Abonnenten dieser Stufen etwas länger gedulden.

Erst eine Woche, nachdem die Essential-Freischaltung erfolgte, kommt es zu deren Ankündigung. Bis zur Freischaltung vergeht eine weitere Woche. Das heißt, für PS Plus Extra und Premium gelten die folgenden voraussichtlichen Termine:

Extra/Premium-Ankündigung: 12. April 2023

Extra/Premium-Freischaltung: 18. April 2023

Termin-Vorhersage für Mai 2023

Auch wenn der April noch nicht einmal begonnen hat, können bereits die PS Plus-Termine für Mai 2023 vorhergesagt werden. Abgesehen von einigen Ausnahmen werden PS Plus-Spiele der Essential-Stufe am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. In den darauffolgenden Wochen sind die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium an der Reihe.

Darauf aufbauend ergeben sich die folgenden mutmaßlichen Termine für PS Plus im Mai 2023:

Essential-Ankündigung: 26. April 2023

Essential-Freischaltung: 2. Mai 2023

Extra/Premium-Ankündigung: 10. Mai 2023

Extra/Premium-Freischaltung: 16. Mai 2023

Sobald die Ankündigungen und Freischaltungen für Mai 2023 erfolgen, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Das bietet PlayStation Plus

Für Spieler, die neu in der PlayStation-Welt sind, haben wir nachfolgend noch einmal eine Übersicht über das, was PlayStation Plus zu bieten hat. Im vergangenen Jahr ging das Abosystem in ein dreistufiges Modell über, das schon in der Grundstufe ordentlich ausgestattet ist. Dazu gehören die monatlich wechselnden Spiele und der Zugriff auf die Online-Modi von PS4- und PS5-Titeln.

PS Plus Essential – 59,99 Euro

Monatliche Spiele (meist 3)

Online-Multiplayer

Exklusive Rabatte

Exklusive Inhalte

Cloud-Speicher für Speicherdaten

Share Play

Spielehilfe

PS Plus Extra – 99,99 Euro

Alle Bestandteile von PS Plus Essential

Spielekatalog mit hunderten Spielen

Ubisoft+ Classics

PS Plus Premium – 119,99 Euro

Alle Bestandteile von PS Plus Extra

Klassikerkatalog

Testversionen von Spielen

Cloud-Streaming

Im Gegensatz zum Xbox Game Pass werden in die Kataloge von PlayStation Plus in der Regel keine Neuerscheinungen aufgenommen. Allerdings gibt es hin und wieder Ausnahmen, wie der kommende Monat zeigt.

