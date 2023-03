The Last Of Us Part 1: Abstürze und weitere Probleme – PC-Version sorgt für Frust

Am gestrigen Dienstag wurde das Remake zum originalen „The Last of Us“ für den PC veröffentlicht. Auch wenn die Neuauflage mit rund 36.000 gleichzeitigen Nutzern zu Spitzenzeiten den vierterfolgreichsten Start eines PlayStation-Titels auf Steam hinlegte, sollte die Freude der Spieler und Spielerinnen nicht lange halten.

Stattdessen zeichnete sich schnell ab, dass die PC-Portierung von „The Last of Us: Part 1“ mit zahlreichen technischen Problemen zu kämpfen hat. So klagen die Nutzer nicht nur über eine durchwachsene Performance, nicht korrekt geladene Shader oder eine konstant viel zu hohe Auslastung ihrer CPU. Darüber hinaus ist von regelmäßigen Abstürzen die Rede, die schnell für Frust sorgten.

Wie ein Steam-Nutzer angibt, ist ihm „The Last of Us: Part 1“ in drei Stunden mehr als ein Dutzend Mal abgestürzt. Kein Einzelfall, wie die größtenteils negativen Nutzer-Reviews auf Steam verdeutlichen.

Um die Wogen ein wenig zu glätten, waren die Entwickler von Naughty Dog bereits für eine Stellungnahme zu haben und versicherten, dass die Probleme derzeit untersucht werden. Das von Naughty Dog verfolgte Ziel: Die Probleme so schnell wie möglich zu beheben und für eine reibungslose Spielerfahrung zu sorgen. Dabei setzen die Entwickler auch auf das Feedback der Community, die darum gebeten wird, Fehler und Probleme zu melden.

„The Last of Us Part 1 PC-Spieler: Wir haben eure Bedenken gehört und unser Team untersucht aktiv mehrere Probleme, die von euch gemeldet wurden. Wir werden euch weiterhin auf dem Laufenden halten. Aktuell priorisiert unser Team jedoch Updates und wird die Probleme mit kommenden Patches beheben“, so die Stellungnahme von Naughty Dog auf Twitter.

Wann mit den ersten Patches zu rechnen ist, wurde nicht verraten. Bei „The Last of Us: Part 1“ handelt es sich übrigens nicht um den ersten Port der PlayStation Studios, der zum Release auf dem PC mit technischen Unzulänglichkeiten zu kämpfen hatte.

Weitere Meldungen zum Thema:

Sowohl die „Horizon Zero Dawn: Complete Edition“ als auch Housemarques „Returnal“ starteten mit diversen Fehlern, die erst in den Wochen und Monaten nach dem Release mit entsprechenden Updates aus der Welt geschafft wurden.

The Last of Us Part I PC players: we’ve heard your concerns, and our team is actively investigating multiple issues you’ve reported.

We will continue to update you, but our team is prioritizing updates and will address issues in upcoming patches.

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 28, 2023