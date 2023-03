Call of Duty: Spielerzahlen von Modern Warfare 2 und Warzone 2 drastisch gesunken

Call of Duty:

„Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered“ und „Call of Duty: Warzone 2“ haben aktuell mit rapide sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen. Die Community nennt die Gründe für den Rückgang.

Call of Duty laufen aktuell die Spielenden davon.

Seit dem Release von „Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered“ und „Call of Duty: Warzone 2“ sind die Zahl der Spieler und Spielerinnen drastisch eingebrochen. Die beiden Titel sind seit Oktober bzw. November 2022 erhältlich, doch so schlecht stand es um die beiden Titel noch nie.

Wie CharlieIntel berichtet, soll es innerhalb der letzten 24 Stunden weniger als 90.000 aktive Spielende gegeben haben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind es 86.043, die sich in den beiden „Call of Duty“-Titeln auf das Schlachtfeld begeben haben. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Zahlen in den kommenden Wochen entwickeln werden.

Andere Shooter sind beliebter

Die Redaktion fügt außerdem hinzu, dass die „Call of Duty“-Spiele hinter anderen Shootern hinterherhinken. Während es bei „Call of Duty“ in den letzten 24 Stunden unter 90.000 Spielenden waren, sind es bei „Destiny 2“ beispielsweise über 140.000 Spielende im gleichen Zeitraum. Hier wird der „Lightfall“-DLC sein Übriges dazu beigetragen haben.

„Apex Legends“ kann das sogar noch toppen: Hier sind es über 570.000 aktive Spielende in den letzten 24 Stunden gewesen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Als Grund für den Rückgang nennen viele User, dass sie mit dem SBMM-System im Shooter nicht zufrieden sind. Dabei handelt es sich um das „Skill Based Matchmaking“, also dem Zusammenführen von Gegnern mit ähnliche guten Fähigkeiten.

Viele Fans sehen einen Nachteil darin, weil sie auf diese Weise nie mit schlechteren Gegnern zusammenkommen und deshalb nie das Gefühl von Überlegenheit entwickeln können. So werden entspannte Matches nahezu unmöglich. Durch das System ist es außerdem schwer zu erkennen, ob der einzelne User im Spiel besser geworden ist.

Weitere Meldungen zu „Call of Duty“:

Zudem gibt es noch einige Features, die sich die Fans im Spiel wünschen würden. Seit dem Release wird beispielsweise eine Mini-Map zur besseren Übersicht gefordert. Bei „Call of Duty: Warzone 2“ stören sich viele Spielende außerdem an den Monetarisierungspraktiken von Activision.

Quelle: CharlieIntel, Steam Charts

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, Call of Duty Warzone 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren