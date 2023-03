Horizon Forbidden West – Burning Shores: Guerrilla stellt den vielseitigen Waterwing vor

Im kommenden Monat werden „Horizon: Forbidden West“-Besitzer auf der PlayStation 5 mit der umfangreichen „Burning Shores“-Erweiterung bedacht. Zu den neuen Inhalten, auf die wir uns freuen dürfen, gehört eine beeindruckende Maschine in Form des Waterwing.

Wie die Entwickler von Guerrilla Games heute bekannt gaben, handelt es sich beim Waterwing um eine mittelgroße Maschine, die vor allem mit ihrer Vielseitigkeit punktet. Diese kann nicht nur in Luftkämpfen eingesetzt werden. Darüber hinaus dürft ihr euch mit dem Waterwing sowohl in der Luft als auch unter Wasser fortbewegen.

„Der Waterwing ist ein mittelgroßes Fluggerät, das tief unter Wasser tauchen kann. Es ist äußerst wendig und, wenn es gestört wird, ein unerbittlicher Feind“, so die Entwickler. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, verdeutlichen euch die heute veröffentlichten Eindrücke zum Waterwing, die wir unterhalb dieser Meldung für euch eingebunden haben.

Auch wenn die Tatsache, dass bei „Burning Shores“ auf eine PlayStation 4-Version verzichtet wird, vereinzelt für Unmut sorgte, stehen die Verantwortlichen von Guerrilla Games voll und ganz hinter ihrer Entscheidung. Wie Game Director Mathjis De Jonge kürzlich ausführte, sind die Entwickler dank des Verzichts auf eine PS4-Fassung nämlich in der Lage, sich voll und ganz auf die Stärken der PlayStation 5-Hardware zu konzentrieren.

Dies führt unter anderem dazu, dass die Spielwelt mit ganz neuen Details versehen werden konnte. „Die Ruinen der Stadt LA und ihrer Umgebung sind hochdetailliert und erfordern viel Rechenleistung sowie eine schnelle Streaming-Technologie, um richtig zu laufen; vor allem, wenn der Spieler über das Land fliegt und viel auf einmal sehen kann“, führte Mathjis De Jonge aus.

Auch die schnelle SSD der PlayStation 5 wird laut dem Game Director dafür sorgen, dass sich die Spielerinnen und Spieler in „Burning Shores“ auf eine hochwertige und nahtlos ineinandergreifende Spielerfahrung freuen dürfen.

Die „Burning Shores“-Erweiterung zu „Horizon: Forbidden West“ erscheint am 19. April 2023 für die PlayStation 5.

Meet The Machines!

The Waterwing is a medium-sized flying machine that can dive deep underwater. It is highly maneuverable and, when disturbed, is an unrelenting foe.

Get ready to take the plunge with this epic new machine in Horizon Forbidden West: Burning Shores! pic.twitter.com/ZjqNJJoRfD

— Guerrilla (@Guerrilla) March 30, 2023