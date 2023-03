Japan-Charts: Switch OLED ist wieder vorne – dafür eine PS5-Version auf Platz 1

Etwa zwei Monate lang war die PlayStation 5 die meistverkaufte Konsole in Japan. Nun übernahm die Nintendo Switch OLED wieder das Ruder.

Zwar hat die Sony-Konsole ihre Verkäufe aus der vorherigen Woche erreicht, doch das Switch-Modell hat etwa 2000 Verkäufe mehr vorzuweisen. Die laufwerklose PS5 verkaufte sich wiederum etwas schlechter, bleibt aber dennoch auf dem fünften Platz. Davor reihen sich die Standard-Switch und die Lite-Variante ein.

Die beiden Xbox Series-Modelle verkaufen sich weiterhin schlecht. Erneut müssen sie sich hinter der alten PS4 anstellen. Das Schlusslicht hingegen bildet der Handheld New 2DS LL von Nintendo.

Die Hardware-Charts

Switch OLED – 36.604 (4.104.933) PS5 – 34.154 (2.757.837) Switch – 10.008 (19.242.001) Switch Lite – 7.169 (5.256.921) PS5 Digital Edition – 4.810 (443.519) PS4 – 1.531 (7.862.074) Xbox Series X – 450 (183.385) Xbox Series S – 133 (250.790) New 2DS LL –84 (1.191.077)

Während sich die PS5 geschlagen geben muss, konnte bei den Spielen immerhin eine PS5-Version den ersten Platz sichern. Gemeint ist natürlich das „Resident Evil 4 Remake“. Auch dessen PS4-Fassung verkauft sich gut, die direkt dahinter folgt. Insgesamt verkaufte sich das Action-Horror-Spiel rund 175.000 Mal.

Dank „Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ befinden sich noch zwei PS-Versionen in den Charts. Am besten verkaufte sich aber die Switch-Version des neu veröffentlichten Multiplattform-Titels.

Die restlichen Platzierungen werden von (exklusiven) Switch-Spielen eingenommen. Seht hier selbst:

Die Software-Charts

[PS5] Resident Evil 4 – 89.662 [PS4] Resident Evil 4 – 85.371 [Switch] Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key – 31.140 [Switch] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 27.198 (336.143 [PS4] Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key – 17.240 [Switch] Pokémon Karmesin & Purpur – 15.044 (4.959.637) [PS5] Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key – 14.787 [Switch] Splatoon 3 – 12.146 (3.958.873) [Switch] Mario Kart 8 Deluxe – 10.781 (5.214.116) [Switch] Minecraft – 8.317 (3.083.009)

Anmerkung: Wie immer ist in Klammern die Gesamtverkaufszahl angegeben.

Quelle: Famitsu

