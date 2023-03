Live A Live: PC-, PS5- und PS4-Version des JRPGs kommen im April

Wie Square Enix bekannt gab, erscheint „Live A Live“ am 27. April 2023 nun auch für PS4, PS5 und PC. Bislang war der Titel nur für Nintendo Switch erhältlich.

Square Enix hat bekannt gegeben, dass das HD-2D-Remake von „Live A Live“ nun auch für PC, PS4 und PS5 erscheinen wird. Die PlayStation- und PC-Versionen sollen schon am 27. April 2023 veröffentlicht werden.

Zusätzlich gibt es für alle Interessierten eine kostenlose Demo im PS Store und auf Steam. Die Demo ist ab sofort verfügbar und beinhaltet die drei Zeitepochen Wilder Westen, Ferne Zukunft und Edo-Zeit in Japan. Sämtlicher Spielfortschritt aus der Demo kann in die Vollversion übernommen werden.

Mitglieder von PS Plus können sogar ordentlich sparen: Für sie gibt es einen Rabatt von 20 Prozent, womit der Titel statt 49,99 Euro nur noch 39,99 Euro kostet.

Lebt gleich mehrere Leben

In „Live A Live“ stehen unterschiedliche Zeitepochen im Mittelpunkt. Von der Steinzeit bis zur fernen Zukunft gibt es viele Schauplätze. In jedem Zeitabschnitt gibt es einen Protagonisten, den wir spielen können. Uns stehen insgesamt acht Geschichten zur Verfügung, von denen wir die ersten sieben in beliebiger Reihenfolge spielen können.

Folgende Zeitabschnitte gibt es:

Prähistorie

Imperiales China

Edo-Zeit in Japan

Der Wilde Westen

Gegenwart

Nahe Zukunft

Ferne Zukunft

Mittelalter

Jede Zeitlinie hat dabei ihre eigenen Mechaniken und kann als eigenständiges Mini-RPG angesehen werden. In der Steinzeit gab es beispielsweise noch keine Sprache, weshalb die Charaktere durch Geräusche und Körpersprache kommunizieren.

In der Edo-Zeit spielen wir hingegen einen Ninja, der sich vor seinen Feinden verstecken kann. Ganz andere Fähigkeiten stehen uns in der Nahen Zukunft zur Verfügung: Der Protagonist kann mit seinem Verstand Objekte bewegen, ohne sie zu berühren.

„Live A Live“ ist seit dem 22. September 2022 für Nintendo Switch erhältlich. Das Original erschien 1994 exklusiv in Japan für den Super Nintendo.

