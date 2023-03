Meet Your Maker: PS Plus-Spiel für April erhält Post-Launch-Plan

"Meet Your Maker" gehört zu den PS Plus-Spielen im April 2023. Bevor die Freischaltung am kommenden Dienstag erfolgt, gewährt Behaviour Interactive einen Blick auf den Content-Plan für die ersten Monate.

„Meet Your Maker“ wird bereits zum Launch im kommenden Monat als PlayStation Plus-Titel veröffentlicht, sodass Abonnenten zunächst kein Geld ausgeben müssen. Das können sie aber dennoch. Denn nach dem Marktstart des Titels werden mehrere Content-Packs veröffentlicht, in die zum Teil Geld investiert werden darf.

Die Post-Launch-Inhalte für das Bau- und Abenteuerspiel „Meet Your Maker“ umfassen demnach ein Deko-Paket, neue Mods und Erweiterungen sowie das erste große Inhalts-Update des Spiels. Nachfolgend ist der Content-Plan für die ersten drei Monate von „Meet Your Maker“ aufgelistet.

Kostenloses Deko-Paket Hellscape

Das kostenlos verfügbare Deko-Paket „Hellscape“ soll wenige Wochen nach dem Launch von „Meet Your Maker“ erscheinen und eine neue Ästhetik in das Spiel gebracht. Versprochen wird eine Kombination aus organischer Materie und industriellen Materialien mit unheimlichen Effekten.

Das Hellscape Deko-Paket enthält:

Zwei Blöcke (jeweils in drei Formen erhältlich)

Zwei Requisiten

Eine animierte Requisite

Acht Abziehbilder

Neue Mods und Erweiterungen

Im Laufe des ersten Monats von „Meet Your Maker“ werden neue Mods und Erweiterungen für bestehende Fallen und Wachen freigeschaltet. Spieler können sie mit durch Spielzeit erhaltener Spielwährung freischalten.

Nach dem Download werden kreative Spieler weitere Möglichkeiten haben, ihre Fallen und Wachen zu beeinflussen, was ihnen noch mehr Kontrolle über ihre Aufstellungen und Kombos gewährt.

Großes Inhalts-Update – Sektor 1: Dreadshore

Ende Juni 2023 erhält „Meet Your Maker“ das erste große Inhalts-Update. Mit „Sektor 1: Dreadshore“, so der Content-Name, führen die Entwickler eine neue Umgebung ein, die in einer neuen Region der postapokalyptischen Welt angesiedelt ist. Dort haben Spieler die Möglichkeit, sich mit einem neuen und an den Sektor angelehnten Satz von Bausteinen zu betätigen, womit sie in die Lage versetzt werden, „einen anderen Stil von Außenposten“ zu schaffen.

Sektor 1: Dreadshore enthält:

Eine neue Umgebung (sofort kostenlos nutzbar)

Ein neues Deko-Paket (sofort kostenlos nutzbar)

Vier neue Gameplay-Elemente (freischaltbar durch Spielzeit oder käuflich zu erwerben) Wächter + Perks Waffe + Upgrades Falle + Mods Wächter + Verstärkungen Eine neue Kosmetiksammlung (kaufbar auf PlayStation, Xbox oder Steam)



Die Entwickler weisen darauf hin, dass Perks, Upgrades, Mods und Verstärkungen nur durch Spielzeit freigeschaltet werden, wenn das zugehörige Gameplay-Element zuerst freigeschaltet wurde.

„Meet Your Maker“ wird am 4. April 2023 veröffentlicht. PlayStation Plus-Mitglieder ab der Essential-Stufe müssen den Titel nicht kaufen, da er Teil des April-Programmes ist. Welche weiteren PlayStation Plus-Spiele im April freigeschaltet werden, erfahrt ihre in dieser Meldung.

