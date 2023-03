PlayStation Store: Sichtbarkeit und Unterstützung von Indies soll verbessert werden

Während Sony Interactive Entertainment auf der PS3 und in den ersten Jahren der PS4-Ära verstärkt auf Indie-Entwicklungen setzte, lag der Fokus in den vergangenen Jahren vor allem auf Triple-A-Produktionen und der Zusammenarbeit mit großen Studios und Publishern.

Laut Shuhei Yoshida, dem Leiter von Sony Interactive Entertainments Independent-Developer-Initiative, ist diese Entwicklung auf die Tatsache zurückzuführen, dass entsprechende Entwickler-Kits vor allem im ersten Jahr der PlayStation 5 lediglich in einer überschaubaren Masse zur Verfügung standen. Mittlerweile seien jedoch ausreichend Kits vorhanden, um auch Indies und kleinere Studios zu versorgen.

Weiter bestätigte Yoshida, dass hinter den Kulissen Maßnahmen ergriffen wurden, mit denen für mehr Indie-Produktionen auf der PS5 gesorgt werden soll. „Das Third-Party-Relations-Team verfügt über ein globales Netzwerk von Kundenbetreuern, um täglich mit Spieleentwicklern sprechen zu können“, sagte Yoshida.

„Sie erhalten Angebote und schauen sich Orte wie Steam, andere Marktplätze und sogar Twitter an, um sich über interessante neue Spiele zu informieren.“

Yoshida über die Herausforderungen von Indie-Entwicklern

Auch wenn Indie-Entwickler heute über zahlreiche Möglichkeiten verfügen, ihre Spiele in Eigenregie zu veröffentlichen, sehen sich unabhängige Studios weiterhin mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. Yoshida ergänzte: „Die Herausforderung, finanziert zu werden, bestand schon immer. Aber es kommt immer mehr Geld in die Branche, es gibt mehr Publisher und unabhängige Publisher, mehr Gelder von Regierungen und mehr große Unternehmen wie Netflix, Amazon, Google und Meta. Oder Tencent und NetEase, diese großen, reichen Unternehmen.“

Auch die Sichtbarkeit von kleinen Produktionen in Online-Stores ist bis heute ein Problem, das Indie-Entwicklern zu schaffen mache. „Es gibt so viele hochwertige Spiele, von denen niemand weiß“, führte Yoshida hierzu aus. „Digitale Stores können über eine unbegrenzte Anzahl an Spielen verfügen, weil sie digital sind. Aber auf der Frontseite des digitalen Stores ist nur begrenzt Platz. Ihre Spiele bekannt zu machen, ist also die größte Herausforderung für Indies.“

Doch nicht nur die Sichtbarkeit von Indies im PlayStation Store ist ein Vorhaben, das Sony Interactive Entertainment in Angriff nehmen möchte.

Indies können von Abo-Diensten profitieren

Darüber hinaus müsse das Ziel darin bestehen, eine intelligente Startseite zu entwerfen, die den Geschmack der Nutzer stärker berücksichtigt. „Diese Marktplätze müssen intelligenter sein, um Spiele zu zeigen, die den Leuten gefallen“, so Yoshida weiter. „Jeder einzelne Spieler hat seinen eigenen Geschmack, nicht alle Spiele sind für jeden geeignet. Wenn Sie intelligente Lösungen anwenden können, um diese Spiele, die Sie ansprechen, auftauchen zu lassen und zusammenzubringen, kann das dazu beitragen, auf der Oberfläche bessere Spiele für jede Person anzuzeigen.“

Positive Worte verlor Shuhei Yoshida abschließend über Abo-Angebote wie PlayStation Plus oder den Xbox Game Pass, in denen verstärkt auch Indie-Produktionen zu finden sind, die immer wieder von einer Mund-zu-Mund-Propaganda profitieren und so einer größeren Zielgruppe zugänglich gemacht werden können.

„Menschen, die sich für den Service angemeldet haben, haben Zugang zu allen verfügbaren Spielen. Deshalb besteht eine bessere Chance, dass Ihr Spiel von Menschen ausprobiert wird, die vorher nicht wussten, dass es existiert. Deshalb spielen Abonnement-Dienste eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, qualitativ hochwertige Spiele mehr Menschen zugänglich zu machen.“

Das komplette und recht umfangreiche Interview, in dem Yoshida auch auf seine bisherige Zeit bei Sony Interactive Entertainment zurückblickt, findet ihr bei den Kollegen von GamesIndustry.biz.

