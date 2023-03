Switch OLED: Limited Edition zu The Zelda Tears of the Kingdom vorbestellbar

Spieler, die mit einer Switch liebäugeln, können ein Sondermodell zu "Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" vorbestellen. Es ist bei mehreren Händlern erhältlich. Gleiches gilt für Zubehörprodukte.

Viele Spieler hoffen zwar auf eine komplett neue Konsole von Nintendo. Doch zunächst wird die Switch noch einmal in einer Neuauflage auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um eine limitierte Edition im Stil von „Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, die als OLED-Version daher kommt.

PlayStation-Spieler, die sich eine Zweitkonsole zulegen möchten oder für Familienmitglieder mit der Switch liebäugeln, können das Sondermodell momentan bei Amazon und Co vorbestellen. Gleiches gilt für das Zubehör. Die Verfügbarkeit ist wie gewohnt von der Nachfrage und der lieferbaren Menge abhängig.

Legend of Zelda-Produkte vorbestellbar

Die Konsole wird am 28. April 2023 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 369,99 auf den Markt gebracht, kommt aber ohne Spiel daher. Falls ihr euch für „The Zelda: Tears of the Kingdom“ interessiert, könnt ihr euch auf Youtube ein rund zehn Minuten langes Video anschauen. Gekauft werden kann der Titel für rund 70 Euro*.

Zusätzlich zur Standardversion wurde für rund 130 Euro eine „Tears of the Kingdom Collector’s Edition“ angekündigt, allerdings ist sie weitgehend ausverkauft. Die Sammelfassung umfasst eine physische Version des Spiels, ein Artbook, eine Steelbook-Hülle, ein Iconart-Poster und einen Satz von vier Anstecknadeln.

Die Tasche im Look von „Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ kostet wiederum 29,99 Euro, während für den Pro Controller 69,99 Euro verlangt werden.

Wie es um eine Switch 2 oder dergleichen steht, ist weiterhin offen. Erst kürzlich äußerten Analysten die Erwartung, dass diese nicht mehr in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Da Sony mit der PS5 zuletzt mehrere Wochen lang in Japan die Hardware-Charts dominieren konnte, nachdem Nintendo diese in den vergangenen Jahren recht zuverlässig anzuführen wusste, scheint die Zeit für einen Nachfolger durchaus gekommen zu sein. Ein Pro-Modell wurde hingegen angeblich abgesagt.

