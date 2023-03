The Last of Us Part I: PC-Bugs werden in den sozialen Netzwerken zu Memes

The Last of Us Part I:

Nachdem das "The Last of Us"-Remake in schlechtem Zustand für den PC erschienen ist, weisen diverse Fotos auf skurrile Anzeigefehler hin.

"The Last of Us Part I" ist in schlechtem Zustand für den PC erschienen.

Die PC-Version von „The Last of Us Part I“ führt nicht nur zu Frust, sondern auch Belustigung in den sozialen Medien. In den letzten beiden Tagen sind nämlich immer wieder Bilder auf Plattformen wie Twitter aufgetaucht, die skurrile Grafikfehler zeigen.

Vor allem die Shader-Probleme haben seltsam aussehende Bilder erzeugt, die für Spott und Häme sorgen. Abgesehen davon mussten die Spieler Abstürze, Ruckler und allgemein eine schlechte Performance hinnehmen.

Deshalb sind die überwiegend negativen Wertungen auf Steam selbsterklärend. Aktuell fallen 63 Prozent der User-Reviews negativ aus.

Fotos und Clips machen die Runde

Was die Spieler zu Gesicht bekommen haben, zeigen folgende Tweets:

Ein anderer Nutzer macht auf die weihnachtliche Stimmung aufmerksam, die er durchlebt hat:

Eine Sammlung aus vier Bildern unterstreicht den schlechten Zustand der Release-Version. Der Nutzer meint dazu: „Man kann sicher sagen, dass Sony PlayStation keine Qualitätskontrolle für ihre PC-Ports hat.“

Als Nächstes weist Dan Nguyen auf „einen der lustigsten Bugs“ hin, den er je gesehen habe. Hier werden die Charaktere im Laufe der Zwischensequenz plötzlich nass. Man könnte meinen, sie fangen massiv an zu schwitzen.

Iron Galaxy, der primäre Entwickler, scheint mit der PC-Portierung überfordert gewesen zu sein. Dennoch kritisieren viele Nutzer Sony und Naughty Dog, weil sie das Spiel so auf den Markt gebracht haben.

Jemand anderes weist darauf hin: Nixxes Software scheint nicht groß genug zu sein, um alle PC-Ports von Sony zu entwickeln. Dieses Studio wurde im Sommer 2021 gekauft, um zukünftig hochwertige PC-Versionen zu erschaffen. Unter anderem haben sie seitdem „Marvel’s Spider-Man Remastered“ für Computer optimiert. Eine Stellenanzeige deutete übrigens an, dass Nixxes an einer Umsetzung von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ arbeitet.

Ein erster Patch erschien schon gestern. Damit leistete Naughty Dog erste Hilfe und entfernte einige Probleme, die sich auf die Performance ausgewirkt haben. Zusätzlich wurden der Absturzdiagnose weitere Infos hinzugefügt, die bei der Fehlersuche helfen.

Weitere Verbesserungen sind bereits in Arbeit – was dringend nötig ist: Viele Spieler haben nach der Installation des Patches weiterhin mit Problemen und Bugs zu kämpfen.

Weitere Meldungen zu The Last of Us Part 1.

