Avatar Frontiers of Pandora: Leak liefert Details zu Story, der offenen Welt und mehr

Kurz vor dem Start in das Wochenende erreichte uns ein weiterer Leak zu Ubisofts First-Person-Projekt "Avatar: Frontiers of Pandora". Dieser beförderte unbestätigte Details zur Geschichte, den Waffen und weiteren Elementen zutage.

"Avatar: Frontiers of Pandora" könnte im Juni offiziell enthüllt werden.

Vor wenigen Tagen brachte der Leaker „ScriptLeaksR6“ bereits erste Bilder zu „Avatar: Frontiers of Pandora“ in Umlauf und kündigte weitere Leaks an. Kurz vor dem Start ins Wochenende ließ er seinen Ankündigungen Taten folgen.

So veröffentlichte „ScriptLeaksR6“ über seinen Twitter-Kanal unbestätigte Details zur Geschichte von „Avatar: Frontiers of Pandora“ und wies darauf hin, dass wir in die Rolle eines Na’vi schlüpfen werden, der als Kind von der Resources Development Administration (oder RDA) entführt und trainiert wurde, „um seine Prophezeiung zu erfüllen“.

Zu Beginn der Geschichte „verbindet sich der Na’vi wieder mit deinem alten Erbe und schließt sich anderen Clans an, um Pandora vor einer drohenden Gefahr zu beschützen“.

Ein bisher unbekannter Teil von Pandora

Weiter führte der Leaker aus, dass unser Weg in „Avatar: Frontiers of Pandora“ auf den westlichen Kontinent, einen bisher ungesehenen Teil von Pandora, führen wird. Beim westlichen Kontinent soll es sich um eine offene Welt handeln, „die schöne aber auch tödliche Regionen umfasst, in denen Unachtsamkeit schnell gefährlich werden kann“.

Einen großen Teil des Spielgeschehens machen die Kämpfe aus, in denen ihr laut „ScriptLeaksR6“ sowohl auf menschliche Waffen als auch auf die Technologie der Na’vi zurückgreift. Zu den Na’vi-Waffen gehören beispielsweise Bögen oder Wurfspeere, während sich die Menschen auf konventionelle Feuerwaffen wie Maschinengewehre oder Schrotflinten verlassen. Um euren Charakter zu stärken, soll es zudem möglich sein, die eigenen Fertigkeiten zu verbessern und neue Ausrüstung herzustellen.

Eine wichtige Rolle wird offenbar auch den Banshee zukommen. Mit diesen könnt ihr euch nicht nur verbinden, um Luftkämpfe zu bestreiten. Zudem werden die beeindruckenden Kreaturen genutzt, um schnell von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Beachtet aber bitte, dass die von „ScriptLeaksR6“ in Umlauf gebrachten Informationen von Ubisoft weder kommentiert noch bestätigt wurden.

„Avatar: Frontiers of Pandora“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und ist nach einer Verschiebung mittlerweile für einen Release im Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) vorgesehen.

Ein konkreter Releasetermin und die offizielle Enthüllung des First-Person-Abenteuers könnten im Zuge der nächsten „Ubisoft Forward“-Ausgabe folgen, die am 12. Juni 2023 um 19 Uhr unserer Zeit stattfindet.

