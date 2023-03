BAFTA Games Awards 2023: PS5-Blockbuster siegt in mehreren Kategorien

Die Gewinner der BAFTA Games Awards 2023 stehen fest. Einmal mehr konnte sich der Kratos-Blockbuster "God of War Ragnarök" in mehreren Kategorien durchsetzen. Die komplette Liste zeigt alle Gewinner.

Die BAFTA Games Awards 2023 sind beendet und somit steht fest, welche Spiele in diesem Jahr eine Auszeichnung erhielten. Die Liste der Gewinner samt der zuvor nominierten Spiele seht ihr weiter unten.

Mehrfach durchsetzen konnte sich das neuste Kratos-Spiel „God of War Ragnarök“, das in mehreren Kategorien die Oberhand behielt. Beispielsweise wurde der Titel zum „EE Game of the Year“ ernannt. In dieser Kategorie wählte das Publikum den Gewinner.

Auch zwei Darsteller, die an „God of War Ragnarök“ beteiligt waren, siegten in ihren Kategorien. Das gilt für Christopher Judge als Kratos (Hauptrolle) und Laya DeLeon Hayes als Angrboda (Nebenrolle). Zudem konnten die Musik, die Animation und die Audio-Gestaltung von „God of War Ragnarök“ die Juroren überzeugen.

Im Fall von „Elden Ring“ konnte wiederum die Multiplayer-Komponente punkten und den Titel von FromSoftware in dieser Kategorie siegen lassen. Und auch als neue Marke bekam das Rollenspiel einen Preis.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden Spiele wie „Tunic“, „Vampire Survivors“, „Kirby and the Forgotten Land“, „Immortality“ und „Horizon Forbidden West“. Nachfolgend sind alle Gewinner aufgelistet.

BAFTA Games Awards 2023 – Die Gewinner

Animation

God of War Ragnarök (Winner)

Call of Duty: Modern Warfare 2

Horizon Forbidden West

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Sifu

Stray

Artistic Achievement

Tunic (Winner)

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Immortality

Pentiment

Audio Achievement

God of War Ragnarök (Winner)

A Plague Tale: Requiem

Horizon Forbidden West

Metal: Hellsinger

Stray

Tunic

Best Game

Vampire Survivors (Winner)

Cult of the Lamb

Elden Ring

God of War Ragnarök

Marvel Snap

Stray

British Game

Rollerdrome (Winner)

Citizen Sleeper

Olliolli World

Total War: Warhammer 3

Two Point Campus

Vampire Survivors

Debut Game

Tunic (Winner)

As Dusk Falls

The Case of the Golden Idol

Stray

Trombone Champ

Vampire Survivors

Evolving Game

Final Fantasy 14 Online (Winner)

Apex Legends

Dreams

The Elder Scrolls Online

Forza Horizon 5

No Man’s Sky

Family Game

Kirby and the Forgotten Land (Winner)

Disney Dreamlight Valley

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Nintendo Switch Sports

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Game Beyond Entertainment

Endling – Extinction is Forever (Winner)

Citizen Sleeper

Gibbon: Beyond the Trees

I Was a Teenage Exocolonist

Not for Broadcast

We’ll Always Have Paris

Game Design

Vampire Survivors (Winner)

Cult of the Lamb

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Tunic

Multiplayer

Elden Ring (Winner)

Call of Duty: Modern Warfare 2

EA Sports FIFA 23

Overwatch 2

Splatoon 3

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Music

God of War Ragnarök (Winner)

A Plague Tale: Requiem

Cuphead – The Delicious Last Course

Elden Ring

Stray

Tunic

Narrative

Immortality (Winner)

A Plague Tale: Requiem

Citizen Sleeper

God of War Ragnarök

Pentiment

Stray

Original Property

Elden Ring (Winner)

Citizen Sleeper

Cult of the Lamb

Sifu

Stray

Vampire Survivors

Performer in a Leading Role

Christopher Judge as Kratos – God of War Ragnarök (Winner)

Alain Mesa as Alejandro Vargas – Call of Duty: Modern Warfare 2

Charlotte McBurney as Amicia – A Plague Tale: Requiem

Manon Gage as Marissa Marcel – Immortality

Siobhan Williams as Laura – The Quarry

Sunny Suljic as Atreus – God of War Ragnarök

Performer in a Supporting Role

Laya DeLeon Hayes as Angrboda – God of War Ragnarök (Winner)

Adam J. Harrington as Sindri – God of War Ragnarök

Alison Jaye as Alva – Horizon Forbidden West

Charlotta Mohlin as The One – Immortality

Danielle Bisutti as Freya – God of War Ragnarök

Ryan Hurst as Thor – God of War Ragnarök

Technical Achievement

Horizon Forbidden West (Winner)

Elden Ring

God of War Ragnarök

Immortality

The Last of Us Part 1

Stray

EE Game of the Year (Publikum)

God of War Ragnarök (Winner)

Elden Ring

Horizon Forbidden West

Immortality

Marvel Snap

Stray

Seid ihr mit den Ergebnissen zufrieden oder hättet ihr anders gewählt?

