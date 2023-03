E3 2023: Messe offiziell abgesagt – Das sagen die Veranstalter

Nachdem in den vergangenen Tagen weitere führende Publisher wie Ubisoft, Tencent oder Sega ihre Teilnahme an der E3 2023 absagten, machte das Gerücht die Runde, dass die Messe kurz vor dem Aus stehen könnte.

Im Laufe der heutigen Nacht machten die ESA und ReedPop, die Veranstalter der E3 2023, die Absage der diesjährigen E3 offiziell. Wie es in der offiziellen Stellungnahme der Veranstalter heißt, fiel den Verantwortlichen dieser Schritt nicht leicht. Allerdings ließ die Entwicklung der letzten Wochen und Monate keinen anderen Schritt als die Absage der Messe zu.

Unklar ist aktuell noch, ob die Absage lediglich die diesjährige E3 betrifft oder ob das Schicksal der ehemals wichtigen Messe für Videospiele mit diesem Schritt endgültig besiegelt wurde.

Das offizielle Statement der Veranstalter

„Aufgrund all der Anstrengungen, die wir und unsere Partner unternommen haben, um diese Veranstaltung zu ermöglichen, war dies eine schwierige Entscheidung. Aber wir mussten das Richtige für die Branche und das Richtige für die E3 tun. Wir wissen zu schätzen und verstehen, dass interessierte Unternehmen keine spielbaren Demos bereithalten würden und dass die Herausforderungen bei der Ressourcenbeschaffung die Teilnahme an der E3 in diesem Sommer zu einem Hindernis machten, das sie nicht überwinden konnten“, so das offizielle Statement.

„Für diejenigen, die sich zur E3 2023 verpflichtet haben, bedauern wir, dass wir nicht die Präsentation bieten können, die Sie verdienen und die Sie von den Eventerlebnissen von ReedPop erwarten“, führten die Veranstalter zum Aus der bekannten Messe in diesem Jahr aus.

Unter dem Strich setzt sich hier ein Trend fort, der sich in den vergangenen Jahren abzeichnete. Nachdem die E3 2018 noch wie gewohnt stattfand, verzichtete Sony Interactive Entertainment im Jahr 2019 erstmals auf die E3. 2020 wiederum führte der Ausbruch der COVID-19-Pandemie zur Absage der E3.

2021 fand die E3 in einer digitalen Form statt und wurde 2022 erneut komplett abgesagt. Wie es nach dem Aus in diesem Jahr weitergehen wird, bleibt abzuwarten, da sich die Entwickler und Publisher in den letzten Jahren verstärkt dazu entschlossen, auf Veranstaltungen wie das Summer Game Fest oder eigene Online-Events zu setzen.

Quelle: IGN

