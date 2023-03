Resident Evil 4 Remake: Capcom warnt vor einem kritischen Fehler

Capcom warnt Spieler von „Resident Evil 4 Remake“ vor einem neu aufgedeckten Fehler, der den Spielfortschritt behindern kann. So erklärt das Unternehmen in einem Tweet, dass der „seltene, aber kritische Fortschrittsfehler“ auftreten kann, wenn man einen bestimmten Schlüsselgegenstand nach einer Zwischensequenz zu Beginn von Kapitel 12 erhält.

Laut Capcom kann das Problem auf allen Plattformen auftreten, auf denen das Remake von „Resident Evil 4“ erhältlich ist. Gleichzeitig gibt der Publisher einen Hinweis darauf, wie ihr die Situation umgehen könnt.

In der Ankündigung heißt es: „Wir bestätigen ein Problem auf allen Plattformen, bei dem Spieler nicht mehr im Spiel voranschreiten, wenn sie bestimmte Aktionen in einem bestimmten Gebiet ausführen… Zu Beginn von Kapitel 12 wird eine Zwischensequenz abgespielt, nach der der Spieler einen Schlüsselgegenstand erhalten wird.“

Capcom warnt davor: „Bitte greift nicht mit dem Messer an, bis die Benachrichtigung für den Erhalt dieses Gegenstandes oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird.“

Spieler, bei denen der Fehler bereits aufgetreten ist, können allerdings aufatmen. Capcom verspricht einen Patch, der offenbar den Fortschritt von betroffenen Spielern retten kann.

„Nachdem das Update eingespielt wurde, werden die Spieler in der Lage sein, das Spiel fortzusetzen, auch mit den gespeicherten Daten, bei denen der Fehler zuvor aufgetreten ist“, so das Unternehmen im weiteren Verlauf. Capcom entschuldigt sich bei den Spielern für etwaige Unannehmlichkeiten.

⚠️ Resident Evil 4 players ⚠️

Please be aware of a rare but critical progress bug. This issue will only occur under very specific circumstances, as detailed below. We’re working on a fix and apologize for any inconvenience. pic.twitter.com/rcJaFXE1jG

— Resident Evil (@RE_Games) March 31, 2023