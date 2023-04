PS Plus April 2023: Das bieten die Essential-Titel für PS4 und PS5

PS Plus April 2023:

In dieser Woche kündigte Sony Interactive Entertainment die "Gratis"-Titel an, mit denen PlayStation Plus-Abonnenten im April 2023 versorgt werden. Wir stellen euch die gebotenen Spiele etwas näher vor.

PlayStation Plus: "Sackboy: A Big Adventure" gehört zu den Essential-Titeln im April 2023.

Wie Sony Interactive Entertainment in dieser Woche bekannt gab, dürfen sich PlayStation Plus-Abonnenten auch im April 2023 über insgesamt drei ausgewählte Titel freuen, die im Rahmen der Essential-Stufe ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden können.

Wir stellen euch das Line-Up für den nächsten Monat etwas näher vor und verraten euch, auf was ihr euch spielerisch einstellen könnt.

Tails of Iron: Brutale Kämpfe in einem trügerischen Königreich

Das heimliche Highlight von PS Plus im April 2023 ist sicherlich „Tails of Iron“, ein Action-Rollenspiel, das sowohl mit seiner handgezeichneten Grafik als auch seinem vielseitigen Kampfsystem punktet. Ihr übernehmt die Kontrolle über den Protagonisten Redgi, einen Erbe des Rattenthrons. Redgi verfolgt das Ziel, seinem Königreich zu altem Glanz zu verhelfen, indem er den unbarmherzigen Frosch-Klan und ihren durchtriebenen Anführer Grünwarz ein für alle Mal in die Schranken weist.

Auch wenn wir bei einem Vergleich mit dem Schwierigkeitsgrad von Soulsborne-Titeln ein wenig über das Ziel hinausschießen würden, gehört „Tails of Iron“ doch zu den anspruchsvolleren Vertretern seines Genres und versetzt euch in eine Welt, in der allerlei Gefahren auf euch warten.

Um in den Kämpfen zu überleben, geht es nicht nur darum, die Angriffe und Strategien eurer Widersacher genauestens zu studieren. Gleichzeitig steht ihr immer wieder vor der Aufgabe, eure Ausrüstung an die vor euch liegenden Herausforderungen anzupassen, indem ihr den Helden beispielsweise mit schweren Rüstungen, flinken Speeren oder durchschlagskräftigen Äxten ausrüstet.

Darüber hinaus ist es in „Tails of Iron“ möglich, eigene Waffen zu schmieden oder mächtige Tränke herzustellen. Die dafür nötigen Ressourcen und Komponenten erhaltet ihr durch die Erkundung der Spielwelt. Für die nötige Atmosphäre sorgt dabei die Erzählstimme von Doug Cockles. Cockles dürfte den meisten unter euch als englische Stimme des Hexers Geralt aus der „The Witcher“-Reihe ein Begriff sein.

Neben dem Hauptspiel von „Tails of Iron“ ist in der PlayStation-Version auch die kostenlose „Blutende Schnurrhaare“-Erweiterung enthalten, die neue Bosse, Schwierigkeitsgrade und Missionen umfasst.

Sackboy: A Big Adventure liefert klassische Plattformer-Kost

Der zweite „Gratis“-Titel von PS Plus Essential im April 2023 stammt aus der Feder des britischen Entwicklerstudios Sumo Digital und trägt den Namen „Sackboy: A Big Adventure“. Im Gegensatz zu den Hauptablegern der „LittleBigPlanet“-Reihe wird dieses Mal ein klassischer 3D-Plattformer geboten, den ihr dank der Coop-Komponente sowohl alleine als auch kooperativ mit anderen Spielerinnen und Spielern in Angriff nehmen könnt.

In der Kampagne von „Sackboy: A Big Adventure“ tretet ihr in Rennen gegen die Zeit an und greift dabei auf verschiedene neue Fähigkeiten zurück, die Sackboy für sein neuestes Abenteuer spendiert bekam. Seid ihr in der Lage, die kunstvolle Welt vor dem hinterhältigen Vex und seinem albtraumhaften Auf-den-Kopf-Steller-Gerät zu retten?

Wir empfehlen euch, den 3D-Plattformer zusammen mit Freunden zu spielen, da „Sackboy: A Big Adventure“ mit exklusiven Coop-Leveln versehen wurde, die zum Teil mit besonderen kreativen Überraschungen punkten. Der dezente Einsatz der DualSense-Features auf der PlayStation 5 und eine Vielzahl unterschiedlicher Outfits rundet den unterhaltsamen Plattformer ab.

Meet your Maker: Die Community im Fokus

Ein kleines Fragezeichen steht aktuell noch hinter „Meet your Maker“, da wir es hier mit einem Day-One-Release für PlayStation Plus zu tun haben, der erst am 4. April 2023 freigeschaltet beziehungsweise veröffentlicht wird. Das von den Entwicklern skizzierte Konzept macht allerdings schon jetzt Lust auf mehr und baut vor allem auf die Kreativität der Community.

Spielerisch wird laut Entwicklerangaben eine Mischung aus einem First-Person-Building-Titel und einem Raiding-Game geboten, in dem ihr entweder eigene Außenposten errichtet oder versucht, die Außenposten anderer Spielerinnen und Spieler einzunehmen. Um zu verhindern, dass euer Gebiet von anderen eingenommen wird, lenkt ihr eure Kreativität in eine fiese Richtung und entwerft knifflige Levels mit anpassbaren Blöcken, Fallen und Wachen, die ihr nach Belieben miteinander kombinieren könnt.

Den Wachen, die eure Außenposten durchstreifen, liegt ein KI-System zugrunde, das ihr modifizieren könnt, um die Wachen auf die gewünschten Routen zu schicken. Laut den Entwicklern von Behaviour Interactive entschloss sich das Studio bewusst zu einem Day-One-Release in PlayStation Plus, da Spiele wie „Meet your Maker“ vor allem von einer großen und aktiven Community leben.

Gleichzeitig wird eine umfangreiche Post-Launch-Unterstützung versprochen, mit der der unterhaltsame Genre-Mix langfristig interessant gestaltet werden soll. Ob dieses Konzept aufgeht, erfahren wir ab dem 4. April 2023. Dann werden die PlayStation Plus Essential-Titel für den Monat April 2023 offiziell freigeschaltet.

