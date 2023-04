Trust GXT 498 FORTA im Test: Wie schlägt sich das neue Gaming-Headset für PS5?

Bereits seit Jahren bringt Trust verschiedenes Gaming-Zubehör auf den Markt und mit dem GXT 498 FORTA bringt das niederländische Unternehmen in wenigen Tagen ein neues Headset bei uns in den Handel. Das Gerät ist ein offiziell für PlayStation 5-Konsolen lizenziertes Over-Ear-Gaming-Headset und wir durften es bereits vorab ausführlich testen. Ob es uns von seinen Qualitäten überzeugen konnte, verraten wir euch wie gewohnt in den nachfolgenden Zeilen.

Schickes Design und guter Tragekomfort

Zunächst sehen wir uns das Headset an sich an, das es sowohl in einer schwarzen als auch einer weißen Variante gibt. Die Farbe allein ist jedoch nicht der einzige Unterschied, denn die schwarze Ausführung besteht zu 85% und die weiße zu 35% aus recycelten Kunststoffen. Seid ihr auch an Nachhaltigkeit bei den Produkten interessiert, die ihr kauft, ist das auf jeden Fall ein schöner kleiner Bonus. Das Design selbst ist dafür zwar eher schlicht gehalten, doch optisch macht es definitiv einen wirklich schicken Eindruck.

Darüber hinaus ist das GXT 498 FORTA angenehm robust und, bedeutend wichtiger, sitzt sehr bequem auf dem Kopf. Den Verantwortlichen war der Tragekomfort des Over-Ear-Headsets besonders wichtig und das spürten wir während unseres Tests direkt von der ersten Sekunde an. Auch nach mehreren Stunden fühlte sich das Tragen des gerade einmal rund 250g leichten Geräts sehr angenehm an, was insbesondere der guten Polsterung unter dem verstellbaren Kopfbügel und den mit Lederimitat gepolsterten Ohrmuscheln zu verdanken ist. Der Tragekomfort ist somit definitiv gewährleistet.

Das Headset schließlich ihr über ein mitgeliefertes 1,2m langes 3,5mm-Audiokabel bequem an euren DualSense-Controller an. Alternativ funktioniert das selbstverständlich auch mit anderen Geräten, zum Beispiel eurer PlayStation 4, eurem PC oder auch eurem Laptop. Damit kommen wir nun endlich zu dem Punkt, der die meisten von euch sicherlich besonders interessiert: Der Soundqualität des neuesten Trust-Geräts.

Klarer 3D-Sound, allerdings…

Wir haben das GXT 498 FORTA unter anderem mit „Horizon Forbidden West“ und dem kürzlich veröffentlichten „Resident Evil 4“-Remake ausprobiert und können uns über die 2.0-Stereo-Soundqualität größtenteils nicht beschweren. Gerade der 3D-Sound war stets angenehm klar und wurde von den 50mm-Neodymium-Treibern des Headsets auch bei voll aufgedrehter Lautstärke mit kaum nennenswerten Verzerrungen oder anderen Probleme, dazu gleich etwas mehr, ausgegeben. Entsprechend groß war der Spielspaß, als wir mit Aloy am Strand entlanggelaufen oder mit Leon einmal mehr das unheilvolle Dorf in der spanischen Provinz besucht haben.

Des Weiteren machte der Sound während des Spielens bei uns einen recht ausgewogenen Eindruck. Der unterstützte Frequenzbereich liegt übrigens bei 20 – 20.000 Hertz. Gerade in der Mitte und den Tiefen empfanden wir die Soundeffekte und Musik in den Games als angenehm klar. Leider werden kräftige tiefe Töne, etwa bei Explosionen oder besonders wuchtigen Treffern, nicht konsequent in den bequem sitzenden Ohrmuscheln verstärkt. Es fehlt somit etwas der Wumms, was gerade bei actionreichen Games schade ist. Bei hoher Lautstärke fallen zudem die Höhen leicht ab und es kommt zu ein paar unschönen Nebengeräuschen.

Die Lautstärke selbst regelt ihr unkompliziert über ein kleines Rädchen, das in der linken Ohrmuschen verbaut ist. Nachjustieren beziehungsweise feinjustieren dürft ihr hier, etwa über eine dazugehörige App, im Übrigen nicht. Insgesamt macht Sound des neuesten Trust-Gaming-Headsets auf uns, von den erwähnten kleinen Fehlern abgesehen, einen ziemlich guten Eindruck.

Abstriche machen müsst ihr zudem bei der Dämpfung von Hintergrund- beziehungsweise Umgebungsgeräuschen. Leise Störquellen werden vom Headset zwar noch dezent unterdrückt, bei lauteren Geräuschquellen stößt das Trust-Gerät hingegen an seine Grenzen. Wenn ihr potentiellen Unterbrechungen vorbeugen möchtet, solltet ihr das Over-Ear-Gaming-Headset somit also vorzugsweise an einem eher ruhigen Ort zum Einsatz kommen lassen.

Ehe wir zum Fazit kommen, noch ein paar kurze Worte zum Mikrofon des GXT 498 FORTA. Dieses verrichtet seinen Dienst alles in allem ziemlich ordentlich und macht das, was es soll: Die Tonqualität während eines Chats ist gut und wahlweise könnt ihr das Mikro ganz einfach ein- und wieder ausstecken. Außerdem könnt ihr das Mikrofon mit einem kleinen Knopf schnell und unkompliziert stummschalten.

Generell ist die Bedienbarkeit des Gaming-Headsets ein weiterer Pluspunkt, denn diese geht angenehm unkompliziert von der Hand.

GXT 498 FORTA von Trust: Ein mehr als solides Gaming-Headset für die PlayStation 5

Was spricht am Ende also für das GXT 498 FORTA von Trust? Auf der Habenseite stehen auf jeden Fall sein schlichtes, schickes Design, sein angenehmer Tragekomfort, die ansprechende Verarbeitung und die gute Sound- sowie ordentliche Mikrofonqualität.

Für den Preis von rund 60€ erhaltet ihr somit ein für diesen Preisbereich rundum gelungenes Over-Ear-Gaming-Headset für eure PlayStation 5. Trust hat sich auf das Wesentliche konzentriert und ist damit, trotz der einen oder anderen zuvor erwähnten Schwäche, auf jeden Fall richtig gefahren, weshalb ihr mit diesem Gerät wenig falsch machen könnt.

