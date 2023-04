Diablo 4: Charakteranpassung soll nicht so teuer werden wie befürchtet

Wie Blizzard seinen Fans nun versichert, wird es nicht „unerschwinglich teuer“ werden, wenn sie die Fähigkeiten eines Charakters in „Diablo 4“ neu verteilen möchten. In der Beta konnten wir bereits einen ersten Eindruck der Skill Trees von den einzelnen Charakterklassen bekommen. Wer dabei den Überblick verliert und sich verskillt, wird jedoch nicht auf dem Trockenen gelassen.

Diese Antwort gab General Manager Rod Fergusson auf die Frage eines Fans auf Twitter. Der User schrieb, dass er eine großartige Zeit mit „Diablo 4“ hatte. Jedoch wünscht er sich, dass es einfacher wird, die Fertigkeitspunkte von Charakteren umzuverteilen. Er habe schlichtweg nicht die Zeit, Charaktere neu zu erstellen.

Diablo 4 lässt Umverteilung leichter zu

Wie Fergusson entgegnet, ist es schon jetzt einfacher, Fertigkeitspunkte umzuverteilen. Es wird möglich sein, entweder einzelne Fertigkeitspunkte oder direkt den ganzen Skilltree zu erstatten. Je weiter der Build ausgebaut wurde, desto teuer wird es, die Punkte zu resetten. So wird der Preis für jeden Fertigkeitspunkt neu berechnet.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

So kam bei Spielenden die Befürchtung auf, dass es irgendwann einen Punkt gibt, an dem die Erstellung eines neuen Charakters günstiger wäre als das Resetten der Fertigkeiten des bereits hochgelevelten Charakters. Doch die Erstellung eines neuen Charakters wäre viel zeitintensiver als das Zurücksetzen der Fertigkeiten.

Somit bleibt nun die Hoffnung, dass Blizzard sein Wort hält und den Preis so anpasst, dass es auch noch im hohen Levelbereich möglich bleibt, seine Fertigkeiten zu resetten. In der Beta konnten wir leider nur bis Stufe 25 sehen, wie sich der Preis für das Zurücksetzen entwickelt. Die Maximalstufe liegt jedoch bei 100.

Weitere Meldungen zu „Diablo 4“:

In den Kommentaren freuen sich zumindest viele Fans, dass Blizzard in der Angelegenheit fair bleiben will. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Preise für das Umskillen des Charakters in der Vollversion entwickeln werden.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren