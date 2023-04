PlayStation und Xbox: EA hat die meisten Spieler, aber Microsoft holt auf

Die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wurde in den vergangenen Monaten hitzig diskutiert. Kritiker sehen drastische Auswirkungen auf den Videospielmarkt, während die Regulierungsbehörden zunehmend zu dem Schluss kommen, dass der Konsolenmarkt von dem Deal nicht signifikant beeinträchtigt wird.

Die Wahrheit dürfte irgendwo in der Mitte liegen. Zwar ist Activision Blizzard auf den Konsolen von PlayStation und Xbox nicht der Publisher, der die meisten aktiven Spieler vorweisen kann. Allerdings sorgt die Veröffentlichung der „Call of Duty“-Shooter regelmäßig für einen temporären Schub, wie ein Blick auf die vergangenen Monate verdeutlicht.

Electronic Arts hat die meisten aktiven Spieler

Spitzenreiter auf den Konsolen mit den meisten aktiven Spielern ist der Publisher Electronic Arts, der von September 2022 bis Februar 2023 auf einen Spieleranteil von im Schnitt über 16 Prozent kam, während es bei Activision in den vergangenen Monaten im Schnitt zwischen elf und zwölf Prozent waren – allerdings ungleich verteilt. Vor allem in den Monaten Oktober bis Dezember versammelten sich viele Spieler beim Publisher, was dem Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ zu verdanken ist.

Im Schnitt etwa auf dem gleichen Niveau wie Activision Blizzard ist Epic Games, das mit „Fortnite“ große Erfolge feiern kann. Es folgt Take-Two, bei dem unter anderem „GTA 5“ die Spielerzahlen beflügeln konnte.

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Spieleranteile auf die einzelnen Publisher verteilen:

Microsoft kauft sich an die Spitze

Mit 7,7 Prozent verglichen mit Sonys 6,6 Prozent war Microsoft im Februar in der Rangliste der Publisher mit den meisten aktiven Spielern vertreten, was unter anderem ein Resultat der Übernahme des „Minecraft“-Entwicklers Mojang sein dürfte. Der Titel wird vor allem auf der PS4 sehr aktiv gespielt, wie die PSN-Charts regelmäßig verdeutlichen.

Zusammen mit den 9,6 Prozent von Activision Blizzard im selben Monat würde der Xbox-Hersteller auf einen Anteil von 17,3 Prozent kommen und wäre damit der erfolgreichste Publisher mit den meisten Spielern auf den Konsolen von PlayStation und Xbox. Und dabei sind noch nicht einmal die erfolgreicheren „Call of Duty“-Monate berücksichtigt. Im vergangenen November wäre es ein gemeinsamer Anteil von 21,7 Prozent gewesen.

Auch Sony konnte im vergangenen November einen Anstieg der Spielerzahlen verbuchen, was dem Launch von „God of War Ragnarök“ zu verdanken ist.

Piers Harding-Rolls, Research Director bei Ampere Analysis, zum aktuellen Spitzenreiter: „EAs Beständigkeit bei der Bereitstellung von aktiven Nutzeranteilen auf allen Konsolen ist lobenswert. Während Fortnite der Titel bleibt, den es zu schlagen gilt, ist EAs umfangreicher Katalog in einer starken Position auf Xbox und PlayStation.“

FIFA 23 wird besonders häufig gestartet

In Bezug auf einzelne Spiele betonte Ampere, dass „FIFA 23“ hinsichtlich des Engagements in den vergangenen Monaten alle anderen Spiele hinter sich lassen konnte. Nutzer des Fußballspiels waren im Februar an 35 Prozent der Tage aktiv. „Final Fantasy 14“ belegte den zweiten Platz mit einer Nutzung an 31 Prozent der Tage. Im Fall von „Genshin Impact“ waren es 30 Prozent.

