Street Fighter: Legendary sichert sich Film- und Serienrechte

In Zukunft dürfen sich Fans von Capcoms "Street Fighter"-Reihe wohl auf neue Film- und Serienadaptionen freuen. Legendary Entertainment hat sich die entsprechenden Rechte gesichert und das erste Projekt soll sogar schon in Arbeit sein.

Nachdem die bisherigen „Street Fighter“-Live-Action-Verfilmungen weder bei Fans noch Kritikern gut ankamen, möchte Legendary Entertainment nun einen neuen Anlauf wagen. Aktuellen übereinstimmenden Berichten der vertrauenswürdigen Branchenmagazine Deadline und The Hollywood Reporter zufolge, konnte sich das Filmstudio die Film- und Serienrechte an Capcoms legendärer Fighting-Game-Franchise sichern.

Alle kommenden Verfilmungen sollen in Kooperation mit Videospielentwickler Capcom entstehen.

Neuer Film soll bereits in Arbeit sein

Wie unter anderem die Kollegen von IGN erfahren haben möchten, soll das Studio, das in der Vergangenheit Blockbuster wie „Jurassic World“, „Godzilla: King of the Monsters“ und „Batman v Superman: Dawn of Justice“ produzierte, sogar schon an einem neuen Live-Action-Film rund um Chun-Li, Ryu & Co. arbeiten. Mit „Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“ hat Legendary Entertainment zudem bereits an einer Videospiel-Adaption gearbeitet.

In den vergangenen Jahren versuchten sich bereits verschiedene Filmstudios an Filmumsetzungen der „Street Fighter“-Franchise. Zu den bekanntesten Ablegern zählen der Kinofilm aus dem Jahre 1994, in dem unter anderem Jean-Claude Van Damme (als Guile), Ming-Na Wen (als Chun-Li) und Kylie Minogue (als Cammy) mitspielten. Mit „Street Fighter: The Legend of Chun-Li“ folgte 2009 die bisher letzte Adaption der Beat ‚em up-Kultreihe mit Kristin Kreuk in der Hauptrolle.

Darüber hinaus wurden mehrere Anime-Filme, -Serien und -Specials veröffentlicht, beispielsweise „Street Fighter 4: The Ties That Bind“ aus dem Jahre 2009, der in der Collector’s Edition von „Street Fighter 4“ enthalten war. Der Film entstand im Studio 4°C („Berserk: Das goldene Zeitalter“). Wann Legendary Entertainment und Capcom ihre erste Serie oder ihren ersten Film basierend auf der kultigen Spielereihe veröffentlichen wollen, ist noch unklar.

Klar ist dafür, wann sich Fans auf den nächsten Games-Ableger der altehrwürdigen Franchise freuen dürfen. „Street Fighter 6“ erscheint am 2. Juni 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam).

