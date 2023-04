The Last of Us Part 1: Naughty Dog stellt PC-Fixes über Steam Deck-Kompatibilität

The Last of Us Part 1:

Die PC-Version von „The Last of Us: Part 1“ hat mit zahlreichen Bugs zu kämpfen. Naughty Dog will zunächst die Fehler beheben, bevor sich das Entwicklerteam um eine Verifizierung der Steam Deck-Version bemüht.

Leider sind trotz diverser Hotfixes noch einige Bugs in der PC-Version zu „The Last of Us: Part 1“ enthalten. Die PS5-Version erschien im September 2022 und sollte durch die PC-Version im März 2023 gekrönt werden. Doch der technisch schwache Zustand des Spiels überschattete den Launch.

Naughty Dog musste innerhalb von zwei Tagen nach dem Release schon zwei Hotfixes veröffentlichen, um die PC-Version spielbar zu machen. Das Entwicklerstudio ist sich selbst bewusst, dass diese Version nicht den Ansprüchen an Qualität entspricht, die Naughty Dog sonst hat.

Nun hat sich das Studio dazu geäußert, wie es in der Zukunft mit „The Last of Us: Part 1“ weitergeht und wie es um eine mögliche Steam Deck-Version bestellt ist.

Beheben der Bugs geht vor

Auf Twitter gab Naughty Dog bekannt, dass es sich momentan nicht um die Verifizierung der Steam Deck-Version kümmern wird. Das Entwicklerstudio will sich zunächst darum kümmern, dass die meisten der Bugs aus „The Last of Us: Part 1“ behoben werden. Erst danach wird sich das Team darum bemühen, das Spiel für Steam Deck zu verifizieren.

Beim Steam Deck handelt es sich um einen tragbaren Spiele-PC, auf dem Titel gezockt werden können, die dafür verifiziert wurden. Einige Titel lassen sich mit einigen Einschränkungen spielen, während andere hingegen gar nicht auf dem Steam Deck abgespielt werden können.

Andere PC-Version aus dem Hause Sony sind bereits für das Steam Deck verifiziert. Ein Beispiel dafür ist „God of War“, das seit rund einem Jahr für den PC erhältlich ist. Nachdem die meisten der Fehler aus „The Last of Us: Part 1“ eliminiert wurden, ist davon auszugehen, dass auch dieser Sony-Titel auf dem Steam Deck spielbar sein wird.

Die nächsten Patches stehen übrigens schon in den Startlöchern. Der neue Hotfix soll in den nächsten 12 Stunden veröffentlicht werden. Ein weiterer Patch soll am kommenden Freitag folgen. Das Entwicklerstudio wird darüber informieren, welche Fehler mit den Updates adressiert werden.

