Game Pass: Xbox-Konsolen im Hintertreffen? Service auf dem PC offenbar erfolgreicher

Aktuellen Berichten zufolge schlägt sich Microsofts Game Pass-Service auf dem PC besser als auch den Konsolen. Dies geht zumindest aus dem Lebenslauf von Mark Skwarski, dem Group Product Manager for Xbox Content & Audience Strategy bei Microsoft, hervor.

Im Jahr 2017 startete Microsoft mit dem Xbox Game Pass einen neuen Abo-Service für Videospiele, der in den Jahren nach dem Launch regelmäßig erweitert und in Form des PC Game Pass auch für den PC veröffentlicht wurde.

Nachdem bereits im Januar des vergangenen Jahres die Rede davon war, dass es der Xbox Game Pass und der PC Game Pass zusammen auf mehr als 25 Millionen Abonnenten bringen, lieferte ein Lebenslauf eines Microsofts-Mitarbeiters ein interessantes Detail zutage. So geht aus dem Linked-In-Profil von Mark Skwarski, Group Product Manager for Xbox Content & Audience Strategy, hervor, dass der Game Pass auf dem PC öfter abonniert wird als auf den Xbox-Konsolen.

Laut Skwarski bringt es der Game Pass auf mehr als 25 Millionen Abonnenten, von denen über 15 Millionen aktive Abos auf den PC Game Pass entfallen. Die restlichen Abonnenten verteilen sich auf die verschiedenen Xbox-Konsolen.

Experten rechnen mit steigenden Game Pass-Zahlen

Auf dem PC promotete Microsoft den Game Pass in der näheren Vergangenheit aggressiv und lieferte neben den hauseigenen First-Party-Titeln immer wieder große Projekte von Drittherstellern, die Day-One den Weg in den PC Game Pass fanden – darunter „Total War Warhammer 3“ und „Football Manager 2022“.

Analysten gehen davon aus, dass die Zahlen des Xbox Game und des PC Game Pass in diesem Jahr weiter steigen werden, da Microsoft nach dem enttäuschenden Abschneiden im vergangenen Jahr 2023 wieder First-Party-Blockbuster in den Startlöchern hat. Neben Arkanes Shooter „Redfall“ sowie dem neuen „Forza Motorsport“ wird laut den Marktforschern vor allem Bethesda Softworks‘ Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“ für einen Schub an Game Pass-Abonnenten sorgen.

Hinzukommen beziehungsweise hinzukamen Third-Party-Titel wie „Lies of P“, „Atomic Heart“ oder „Wo Long: Fallen Dynasty“, die ebenfalls zu den Day-One-Veröffentlichungen in diesem Jahr gehören.

Auf den Xbox-Konsolen ist der Xbox Game Pass in zwei Versionen erhältlich. Die Standard-Fassung schlägt mit monatlich 9,99 Euro zu Buche und räumt Abonnenten den Zugriff auf eine umfangreiche Software-Bibliothek ein, die aus Xbox-, Xbox 360-, Xbox One- und Xbox Series X/S-Titeln besteht.

Der Xbox Game Pass Ultimate ist für 12,99 Euro monatlich verfügbar und erweitert das Angebot der Standard-Version durch ein gleichzeitig gültiges Xbox Live Gold-Abo und den Zugriff auf den Streaming-Dienst xCloud.

